Oto najbardziej wartościowe chińskie marki

Największe chińskie banki i Tiktok znalazły się na czele listy najcenniejszych marek. Firmy będące symbolem rozwoju gospodarczego Chin osiągają wielkie zyski i stają się coraz bardziej rozpoznawalne. Jednak źródła sukcesów na tym polu bywają bardzo różne.

W maju br. roku brytyjska firma zajmująca się m. in. badaniem rynku i przygotowywaniem strategii marketingowych Brand Finance, opracowała raport dotyczący 500 największych chińskich marek. Wartość marki w tym przypadku należy rozumieć jako dochód, jaki właściciel marki uzyskałby, udzielając licencji na swoją markę.

Największe chińskie banki i Tiktok na czele listy najcenniejszych marek

Pomimo spadku wartości o 7 proc. (r/r), najdroższą chińską marką wciąż pozostaje Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), który wyceniany jest na 69,5 mld dolarów. Drugie miejsce zajmuje Tiktok, funkcjonujący na chińskim rynku jako Douyin, którego wartość wynosi 65,7 mld dolarów. Podium zamyka China Construction Bank z wyceną na kwotę 62,7 mld dolarów. W pierwszej „dziesiątce” znalazły się też takie firmy jak WeChat (6. miejsce) i Huawei (10. miejsce). Wartość tego ostatniego spadła najmocniej (aż o 38 proc.) spośród firm ze ścisłej czołówki rankingu i wynosi obecnie 44,3 mld dolarów.

W zestawieniu nie brakuje również przedsiębiorstw odnoszących duże sukcesy, które znacznie poprawiły swoją pozycję w ostatnim czasie. Najbardziej wyrazistym przykładem jest firma Seres, producent samochodów, motocykli oraz części do nich. Jeszcze rok temu zajęła miejsce 333. by w roku obecnym wskoczyć na 117 miejsce i osiągnąć wartość 739,3 mln dolarów.

Dla chińskich firm wciąż ważne otoczenie międzynarodowe oraz przychylność rządu

Warto pochylić się nad źródłami sukcesów i porażek firm z Państwa Środka, które mają wpływ na wartość ich marek. W przypadku wspomnianego Seres pozytywny wpływ miało nawiązanie współpracy z Huawei w celu rozwoju technologii związanych z produkcją aut elektrycznych, wejście na nowe rynki (np. do Włoch) oraz inwestycja w projekt parku przemysłowego w Chongqingu.

Dzięki rządowym subsydiom na auta elektryczne, pozostałe firmy z tej branży również przeżywają swój rozkwit. Przykładowo wartość marki BYD wzrosła o 57 proc., a za główny powód analitycy Brand Finance uważają wysokie przychody za 2022 r. oraz prognozy podobnej dynamiki w roku obecnym. Innym ważnym czynnikiem były inwestycje w badania nad technologiami umożliwiającymi wydłużenie okresu użytkowania baterii.

Za sukcesem podmiotów z innych branż stała m. in. współpraca zagraniczna. Za przykład może posłużyć Rongsheng Petrochemical, producent, m. in. włókien poliestrowych czy kwasu tereftalowego. Wartość marki wzrosła o 12 proc. i wynosi 2,6 mld dolarów, co ma być efektem zacieśniania współpracy z Saudi Aramco.

Jednocześnie reperkusje geopolityczne nie służą wspomnianemu już Huawei. Analitycy Brand Finance nie przekreślają jednak tego giganta technologicznego wskazując, że inwestycje takie, jak budowa w Irlandii europejskiego centrum usług w chmurze, którego otwarcie planowane jest na 2027 r., pozytywnie wpłynie na wizerunek. A co za tym idzie - na wartość tej marki.

Powyższy ranking udowadnia, że dla chińskich firm wciąż istotną kwestią w budowie marki pozostaje sprzyjające otoczenie międzynarodowe oraz przychylność własnego rządu.

