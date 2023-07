Oto najsilniejsze paszporty świata. Polska przed USA

Na szczycie listy najsilniejszych paszportów świata znalazł się Singapur; Polska wraz z Australią i Węgrami są na szóstej pozycji - podaje we wtorek magazyn "Forbes", powołując się na ranking paszportów firmy doradczej w sprawach obywatelstwa i rezydencji Henley & Partners.

Posiadacze singapurskiego paszportu mogą podróżować bez wizy do 192 krajów. Po raz pierwszy od pięciu lat w 2023 roku na szczycie rankingu Henleya nie znalazła się Japonia, która spadła na trzecie miejsce, za Niemcami, Włochami i Hiszpanią (ex aequo na drugim miejscu - bez wiz do 190 państw).

Prócz Japonii na trzecim miejscu w tym rankingu znalazły się Austria, Finlandia, Francja, Luksemburg, Szwecja i Korea Południowa (189 krajów).

Wielka Brytania, Holandia, Dania, Irlandia są na czwartym miejscu (188) krajów. Na piątym - Belgia, Czechy, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia i Szwajcaria.

Polska, Australia i Węgry plasują się na szóstym miejscu (186), na następnym - Kanada i Grecja (185), a na ósmym - Litwa i USA (184).

Dziewiąte miejsce zajmują Łotwa, Słowacja i Słowenia (183), a dziesiąte - Estonia i Islandia (182).

Obywatele Afganistanu mogą dostać się bez wizy tylko do 27 innych państw i tym samym znaleźli się na końcu listy.

Ranking Henley Passport Index, prowadzony od 2006 roku, jest jednym z kilku rankingów sporządzanych przez firmy finansowe w celu klasyfikacji paszportów wedle możliwości swobodnego podróżowania ich posiadaczy. Na liście Henley znajduje się 199 paszportów. Jest aktualizowany w czasie rzeczywistym przez cały rok, jeśli wchodzą w życie zmiany w polityce wizowej. Ranking jest oparty na danych dostarczanych przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA).