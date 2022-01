Oxfam: w czasie pandemii 10 najbogatszych osób świata podwoiło majątek

Pandemia Covid-19 zwiększyła nierówności i ubóstwo na świecie: 10 najbogatszych osób planety podwoiło swoje majątki, sytuacja 99 proc. ludzkości się pogorszyła - informuje w poniedziałek Oxfam. Organizacja wzywa do opodatkowania zysków superbogaczy i przeznaczenia ich m.in. na szczepionki.

Łączna fortuna 10 najbogatszych ludzi, w tym Elona Muska, Jeffa Bezosa i Billa Gatesa, przez dwa lata pandemii urosła ponad dwukrotnie i jest teraz warta 1,5 biliona dolarów - wylicza międzynarodowa organizacja humanitarna Oxfam.

Z drugiej strony, podczas pandemii 160 mln osób na świecie popadło w ubóstwo, czyli musi przeżyć za mniej niż 5,5 dolara dziennie - dodaje organizacja w raporcie pt. "Nierówności zabijają", przygotowanym na wirtualne Światowe Forum Ekonomiczne.

Świat jest rozdzierany przez rosnące nierówności: ekonomiczne, płciowe, rasowe i te obserwowane miedzy państwami - pisze Oxfam. "To nie przypadek, to wybór, to +ekonomiczna przemoc+, do której dochodzi, gdy fundamentalne decyzje polityczne są podejmowane na korzyść najbogatszych i najbardziej wpływowych osób" - czytamy w dokumencie

Nierówności przyczyniają się do śmierci 21 tys. osób dziennie, czyli średnio jednej co cztery sekundy - zaznacza Oxfam, włączając do tej liczby ofiary m.in. głodu, braku dostępu do opieki zdrowotnej i kryzysu klimatycznego. Uzupełnia, że rosnące nierówności uderzają w całe społeczeństwa, ale ich efekty najbardziej odczuwają ubodzy, kobiety oraz mniejszości etniczne.

Możemy jednak radykalnie zmienić nasz system ekonomiczny, skupiając się w nim na równości - apeluje organizacja. Narzędziami takiej zmiany mógłby być m.in. wzrost progresywnego opodatkowania najbogatszych.

Nadzwyczajny podatek w wysokości 99 proc. od wzrostu majątku osiągniętego przez 10 najbogatszych ludzi świata w czasie pandemii przyniósłby 812 mld dolarów - wylicza Oxfam. Dodaje, że te pieniądze można by przeznaczyć na szczepionki przeciw Covid-19 dla całego świata, polepszenie jakości opieki zdrowotnej oraz wydatki związane ze zmianą klimatu.

"Jeżeli będziemy odważni i będziemy się wsłuchiwali w ruchy domagające się zmian, możemy stworzyć taki system ekonomiczny, w którym nikt nie będzie żył w ubóstwie ani w niewyobrażalnym, miliardowym bogactwie, taki, w którym nierówności nie będą już zabijać" - podsumowuje Oxfam.