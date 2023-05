PAiH ponownie otwiera swoje biuro na Ukrainie

W ciągu kilku tygodni Polska Agencja Inwestycji i Handlu ponownie uruchomi zagraniczne biuro handlowe w Kijowie - zapowiedziała pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, wiceminister funduszy Jadwiga Emilewicz.

Emilewicz zauważyła, że istnieje już platforma odbudowy Ukrainy, w której są państwa G7, KE oraz instytucje finansowe. "Tam nas nie ma i to z zadań dyplomatycznych jest jednym z najważniejszych, jakie sobie stawiam" - powiedziała.

Jadwiga Emilewicz pełnomocnikiem rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy

Poinformowała, że jej pierwszym celem jako pełnomocnika rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej jest ponowne otwarcie biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu na Ukrainie. "W ciągu kilku najbliższych tygodni PAIH ponownie uruchomi zamknięte w związku z wojną zagraniczne biuro handlowe w pierwszej kolejności w Kijowie, ale mam nadzieję, że od razu zostanie uruchomione drugie biuro w zachodniej Ukrainie, bo polscy przedsiębiorcy, zwłaszcza mali i średni, którzy obawiali się inwestowania na Ukrainie także przed wojną, jeśli dziś mają się w niej pojawić, w pierwszej kolejności zapewne będą chcieli pierwsze kroki stawiać na tym bezpieczniejszym, bliższym terytorium, czyli na zachodzie Ukrainy" - wskazała Emilewicz.

Podkreśliła, że obecnie największą polską inwestycją na Ukrainie jest należący do PKO BP Kredobank. "Ten bank będziemy chcieli prezentować, mam nadzieję, na najbliższej konferencji międzyrządowej, która odbędzie się pod koniec czerwca w Londynie dla potencjalnych innych inwestorów, nie tylko polskich" - zapowiedziała. Dodała, że polskie spółki uczestniczą też w odbudowie i remontowaniu infrastruktury krytycznej na Ukrainie. "Mamy też do wybudowania nowe przejścia graniczne. Ten ruch tranzytowy pomiędzy Ukrainą a Polską i tak naprawdę całą zachodnią Europą wymaga wsparcia technicznego, infrastrukturalnego w zakresie przejść granicznych" - oznajmiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Polska wzmocni unijny sekretariat ds. odbudowy i akcesji Ukrainy

Wymieniła też inne swoje zadania na najbliższy czas. "Dziś sekretariat ds. odbudowy i akcesji Ukrainy jest w Komisji Europejskiej. Mam zaplanowane na przyszły tydzień wizytę i spotkania w dyrekcji generalnej ds. sąsiedztwa w tym sekretariacie. Jesteśmy w procesie wzmocnienia sekretariatu o polską reprezentację, polskich ekspertów i to także się wydarzy. Mam nadzieję, że do końca czerwca. Chcemy uczestniczyć w tych gremiach decyzyjnych, które kształtują +plan Marshalla" dla Ukrainy. Co więcej, chcemy stworzyć w Polsce instrumenty wsparcia polskich małych i średnich firm, które nie będą stawać do wielkich przetargów, natomiast które mogą być podwykonawcami, realizować małe projekty" - stwierdziła.

W jej ocenie, największym atutem Polski w procesie odbudowy Ukrainy jest nasza lokalizacja. "Największym miejscem tranzytowym, przez który będzie przetaczać się pomoc, inwestycje, będzie Polska, dokładnie Polska wschodnia, okolice Przemyśla, Rzeszowa. Tam ma szanse powstać potężne centrum spedycyjne, logistyczne, które będzie służyło odbudowie Ukrainy, które mam nadzieję, że wybudują polscy przedsiębiorcy" - stwierdziła.

Dodała, że spotkała się z przedstawicielami wszystkich organizacji biznesowych. "Planujemy okrągłe stoły branżowe, w wybranych sektorach najbardziej obiecujących. Plan odbudowy Ukrainy na pewno będziemy pisać razem" - zapewniła. Doprecyzowała, że "okrągłe stoły" dla poszczególnych branż są planowane na czerwiec.

Zapytana o ostatnią wypowiedź ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Zwarycza ws. Wołynia, Emilewicz podkreśliła, że "poziom emocji i trudności, z jakimi mierzy się Ukraina, sprawia, że czasami pewnie padają zdania, które paść nie powinny". "Myślę, że kwestie trudnych elementów naszej wspólnej historii muszą być wyjaśnione i jestem przekonana, że rozumie to strona ukraińska" - dodała.