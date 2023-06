PAIH rozpoczyna rewolucję. Będą nowe ułatwienia dla przedsiębiorców

Polska Agencja Inwestycji i Handlu buduje sieć Polskich Biur Handlowych, które mają wspierać przedsiębiorców w rozpoczęciu ekspansji zagranicznej. Modyfikując strukturę organizacyjną, Agencja rozszerza swój obszar działania – czytamy w informacji prasowej.

Nowe biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Polsce mają powstać we współpracy ze specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz podmiotami z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. -Pierwsze trzy biura zlokalizowane we Wrocławiu, Opolu oraz Katowicach zostaną otwarte w czerwcu 2023 roku. Powstaną one w ramach współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Kolejne biura powstaną w porozumieniu z Pomorską SSE, Kostrzyńsko-Słubicką SSE, Łódzką SSE, Warmińsko Mazurską SSE, Mielecką SSE oraz w Krakowie - podaje PAIH.

O tych planach budowy krajowych biur PAIH-u Paweł Kurtasz, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, wspominał już na początku marca w wywiadzie udzielonym WNP.pl.

Jak czytamy w informacji prasowej PAIH-u, powstanie krajowych biur nie zmienia dotychczasowej działalności tej organizacji wspierającej polski biznes za granicą. Zagraniczne biura PAIH-u będą funkcjonować w ramach dotychczasowego modelu.

PAIH szuka biznesu lokalnie do ekspansji międzynarodowej

Potrzeba powstania biur krajowych wynika przede wszystkim z możliwości dotarcia do większej liczby firm lokalnie, w danym regionie. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce nadal jest niski stopień „internacjonalizacji” (wychodzenia na zagraniczne rynki). Lokalne biura PAIH-u mają wspomóc tę działalność.

Wkroczenie na zagraniczne rynki pozwoli polskim firmom w pełni wykorzystać swój potencjał

– Chcemy osiągnąć dwie rzeczy, zwiększyć rozpoznawalność PAIH-u wśród przedsiębiorców jako instytucji wspierającej rozwój na rynkach zagranicznych i ułatwić kontakt z nami. Bez internacjonalizacji działalności firmy nie są w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału do rozwoju. Dopiero wkroczenie na zagraniczne rynki pozwala polskiemu biznesowi rozwinąć skrzydła. Chcemy, by PAIH był naturalnym skojarzeniem dla każdego przedsiębiorcy, który pomyśli o ekspansji, niezależnie od wielkości firmy – powiedział Paweł Kurtas. – Dla ułatwienia kontaktu z PAIH-em tworzymy w całym kraju sieć Polskich Biur Handlowych. Filozofią ich powołania jest działanie lokalnie, blisko firm w danym regionie – dodał.