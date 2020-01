PAIH: Toshiba otworzy zakład produkcyjny w Gnieźnie, wartość inwestycji - ponad 100 mln zł (krotka2)

W 2020 r. Toshiba Carrier Corporation otworzy w Gnieźnie pierwszy europejski zakład produkcyjno-dystrybucyjny. Koszt tego przedsięwzięcia ma przekroczyć 100 mln zł, a ogłoszenie decyzji inwestora odbyło się we wtorek podczas polsko-japońskiej sesji inwestycyjnej w Tokio - poinformował PAIH.

Od poniedziałku z wizytą w Tokio przebywa premier Mateusz Morawiecki, który we wtorek bierze udział w polsko-japońskiej sesji inwestycyjnej, zorganizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Po pierwszej sesji PAIH poinformował w komunikacie, że Toshiba Carrier Corporation otworzy w Gnieźnie pierwszy w Europie zakład produkcyjno-dystrybucyjny jeszcze w 2020 r., a koszt jego wybudowania ma przekroczyć 100 mln zł.

Inwestycja - jak dodał PAIH - będzie zrealizowana w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

Toshiba Carrier Corporation produkuje klimatyzatory różnego przeznaczenia (np. do biur, sklepów, budynków, przemysłu), systemy chłodnicze, wentylatory, kompresory. Nowy zakład w Gnieźnie (na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej SSE) będzie skupiał funkcje dystrybucyjną i produkcyjną. Jak podkreślił PAIH, który wspierał realizację projektu, zakład pozwoli inwestorowi skrócić czas realizacji produktu do dwóch trzecich, obniżyć koszty i wzmocnić ofertę dostosowaną do określonych potrzeb w Europie.

Podczas pierwszej sesji inwestycyjnej w Tokio prezes Toshiba Carrier Corporation Toru Kubo podkreślił, że obecność jego przedsiębiorstwa w Polsce wpisuje się w strategię globalnego rozwoju spółki. "Dołożymy wszelkich starań, aby przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarczego Polski i Japonii" - mówił Kubo.

Z kolei prezes PAIH Grażyna Ciurzyńska podkreślała, że PAIH udzieliła Toshibie doradztwa w procesie decyzyjnym. "Inwestor rozważał wiele lokalizacji w Europie. O wyborze Polski na miejsce swojej pierwszej europejskiej bazy dystrybucyjno-produkcyjnej zadecydował m.in. wysoki potencjał polskich pracowników i dogodny dostęp do rynków zbytu" - mówiła Ciurzyńska.

autor: Mateusz Roszak