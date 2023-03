Pakistan: 9 ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,5 nawiedziło we wtorek duże obszary Pakistanu i Afganistanu, zmuszając przerażonych mieszkańców do ucieczki z domów i biur. Zginęło co najmniej dziewięć osób, informują władze.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ponad 100 osób zostało przywiezionych do szpitali w regionie doliny Swat w północno-zachodniej prowincji Chajber Pasztuncha w stanie szoku, powiedział agencji Associated Press Bilal Faizi, rzecznik pakistańskich służb ratunkowych.

Faizi powiedzieli, że dziewięć osób zginęło, gdy zawaliły się dachy w różnych częściach północno-zachodniego Pakistanu.

Taimoor Khan, rzecznik prowincjonalnego organu ds. zarządzania katastrofami na północnym zachodzie, powiedział, że co najmniej 19 domów z cegły mułowej zawaliło się w odległych wsiach."Nadal zbieramy dane o zniszczeniach" - powiedział.

Potężne wstrząsy spowodowały, że wielu ludzi opuściło swoje domy i biura w Islamabadzie, niektórzy recytowali wersety z Koranu, świętej księgi islamu. W niektórych budynkach mieszkalnych w mieście pojawiły się pęknięcia. Podobne sceny powtórzyły się w Kabulu i innych częściach Afganistanu, informuje AP.

"Trzęsienie było tak silne i przerażające, że myśleliśmy, że zawalają się na nas domy, wszyscy krzyczeli i byli w szoku" - powiedział Shafiullah Azimi, mieszkaniec Kabulu.

Amerykańska Służba Geologiczna podała, że centrum trzęsienia ziemi o sile 6,5 stopnia w skali Richtera znajdowało się 40 kilometrów na południowy wschód od Jurm w górzystym regionie Hindukusz w Afganistanie, graniczącym z Pakistanem i Tadżykistanem.