Pakistan: 920 tys. wolontariuszy do walki z koronawirusem

Na wezwanie premiera Pakistanu Imrana Khana do Tygrysich Oddziałów walczących z epidemią koronawirusa zgłosiło się ponad 920 tys. wolontariuszy. Spotkało się to ze sprzeciwem lokalnych władz w Rawacie, które zaskarżyły inicjatywę do Wysokiego Sądu w Islamabadzie, ale pozew został odrzucony.

Jak podaje dziennik "Dawn" lokalne władze miasta Rawat pod Islamabadem w pozwie przeciwko rządowi Pakistanu, twierdziły, że walką z epidemią powinny zajmować się tylko wyznaczone służby i lokalni urzędnicy. Sędziowie odrzucając pozew, podkreślili trudną sytuację kraju i wezwali do jedności w obliczu kryzysu.

Pod koniec marca premier Khan ogłosił utworzenie ochotniczych, cywilnych Tygrysich Oddziałów, których członkowie mają pomagać władzom podczas epidemii. Wolontariusze muszą mieć ukończone 18 lat.

Inicjatywa premiera spotkała się z szerokim poparciem społeczeństwa. Usman Dar, specjalny doradca premiera ds. młodzieży, ogłosił 1 kwietnia w telewizji Geo News, że w ciągu dwóch dni zgłosiło się 90 tys. ochotników. Według dziennika "Dawn" do 14 kwietnia akces do Tygrysich Oddziałów wyraziło 920 tys. osób.

W Pakistanie wykryto ponad 5,8 tys. przypadków koronawirusa, z czego sto osób zmarło, a ponad 1,3 tys. wyzdrowiało. Zdaniem Khana, cytowanego przez "Dawn", to mniej niż w wielu innych krajach.

Premier wielokrotnie odmawiał wprowadzenia całkowitej kwarantanny na terenie kraju - przez następne dwa tygodnie Pakistańczycy mają jednak zakaz zbierania się w miejscach publicznych, w tym szkołach i kinach. Poszczególne stany ogłosiły własne kwarantanny i obostrzenia.

Zdaniem Khana ogólnokrajowa, ścisła kwarantanna, podobna do wprowadzonej w sąsiednich Indiach, może uderzyć w biedniejszą część społeczeństwa. "Dwadzieścia procent Pakistańczyków żyje poniżej granicy ubóstwa, a jeśli wprowadzę całkowitą blokadę, wtedy rikszarze, uliczni sprzedawcy, taksówkarze, sklepikarze i robotnicy pracujący za dniówkę, wszyscy znajdą się w domach" - powiedział w połowie marca w telewizyjnym orędziu Khan.

We wtorek rząd ogłosił listę sektorów, w których przedsiębiorstwa mogą działać mimo częściowej kwarantanny kraju. Należą do nich m.in. firmy budowlane, zakłady produkcyjne, kopalnie, cementownie, wytwórnie nawozów sztucznych i firmy eksportujące towary. Mogą działać również księgarnie i sklepy papiernicze oraz pralnie i lecznice zwierząt.

Premier Khan będzie konsultował z duchownymi muzułmańskimi plan przygotowań do nadchodzącego za 10 dni ramadanu, miesiąca postu w świecie islamu.

Paweł Skawiński