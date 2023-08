Pakistan: Były premier Imran Khan aresztowany po wydaniu wyroku skazującego go na trzy lata więzienia

Były premier Pakistanu Imran Khan został w sobotę uznany za winnego nadużycia władzy i skazany na trzy lata pozbawienia wolności; po wydaniu wyroku został aresztowany przez policję w swoim domu w Lahore. 70-letni polityk kierował pakistańskim rządem w latach 2018-22.

Wyrok może przekreślić szanse Khana na udział w kolejnych wyborach parlamentarnych, które powinny się odbyć przed początkiem listopada br. - zaznacza agencja Reutera.

Były premier został uznany za winnego nadużycia władzy poprzez sprzedawanie prezentów, które otrzymał podczas zagranicznych wizyt w czasie sprawowania urzędu. Będące własnością państwa przedmioty, którymi obracał Khan miały wartość ponad 140 mln rupii pakistańskich (ok. 2 mln zł).

Po wydaniu wyroku przez sąd w stolicy Pakistany, Islamabadzie, polityka aresztowano w jego domu w Karaczi. Zostanie teraz przewieziony do stolicy państwa.

Po nieudzieleniu Khanowi wotum zaufania przez parlament w kwietniu 2022 r. wobec popularnego polityka, który jest teraz liderem opozycji, wszczęto ponad 150 spraw sądowych, zarzucając mu m.in. korupcję, terroryzm i nawoływanie do przemocy - przypomina Reuters.

Partia Khana, Pakistański Ruch na rzecz Sprawiedliwości (PTI), już przekazała, że już złożyła do Sądu Najwyższego apelację od sobotniego wyroku.

Khan, który objął władzę w kraju w 2018 roku, utrzymuje, że jego rząd został obalony w wyniku spisku Stanów Zjednoczonych. Obecne władze Pakistanu pod przywództwem premiera Shahbaza Sharifa nazywa "rządem z importu". Po utracie stanowiska Khan rozpoczął organizację masowych wieców przeciwko nowemu gabinetowi.

Do lat 90. XX wieku Khan był znany jako gwiazda krykieta. Przez całą swoją kadencję na stanowisku szefa rządu krytykował władzę USA. Zamanifestował to w 2021 roku, gdy odniósł się pozytywnie do przejęcia władzy w Afganistanie przez talibów i wezwał społeczność międzynarodową do współpracy z nimi. W lutym ubiegłego roku, w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Khan złożył wizytę w Moskwie.