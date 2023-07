Pakistan: Kilkunastu robotników zginęło przygniecionych przez ścianę budynku

Na obrzeżach stolicy Pakistanu Islamabadu zginęło w środę rano 11 robotników, gdy zawaliła się na nich ściana jednego z budynków; mężczyźni zatrudnieni przy budowie pobliskiego mostu odpoczywali w namiotach w momencie katastrofy - poinformowała lokalna policja.

Przedstawiciel policji Mohammad Akram przekazał, że do zawalenia się ściany doszło w okresie intensywnych monsunowych deszczów, jakie nawiedzają także miejscowość Golra należącą do Terytorium Stołecznego Islamabadu, gdzie doszło do tragedii. Ciała wszystkich 11 zabitych zostały już wydobyte spod gruzów.

Od 25 czerwca przez Pakistan przechodzą ulewne deszcze, a w związanych z pogodą incydentach zginęło w tym okresie co najmniej 112 osób. Deszcze doprowadziły także do wystąpienia z koryt rzek we wschodniej prowincji Pendżab, najbardziej zaludnionego regionu kraju, co spowodowało zalanie setek wiosek i doprowadziło do ewakuacji co najmniej 15 tys. osób.

W ubiegłorocznych powodziach w Pakistanie zginęło 1739 osób, a woda zalała w pewnym momencie jedną trzecią powierzchni kraju, który rozciąga się na blisko 804 tys. km kwadratowych. Szkody oszacowano wówczas na 30 miliardów dolarów.