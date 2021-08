Pakistan: MSZ: atak, w którym zginęło 9 Chińczyków, dziełem talibów, wywiadów Indii i Afganistanu

Szef MSZ Pakistanu Shah Mahmood Qureshi poinformował w czwartek, że atak na autobus, w którym zginęło m.in. 9 Chińczyków, a kilkadziesiąt osób zostało rannych, zorganizowali pakistańscy talibowie, wspierani przez służby wywiadowcze Indii i Afganistanu.

Podczas konferencji prasowej, na której Qureshi wystąpił wraz z głównym śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie ataku, uznanego początkowo za wypadek, minister oznajmił, że Pakistan ma dowody na potwierdzenie tezy, że za zamachem stały razem indyjskie służby wywiadowcze - Wydział Badań i Analiz (Research and Analysis Wing - RAW) i afgański wywiad - Krajowy Dyrektoriat ds. Bezpieczeństwa (National Directorate of Security - NDS).

W ataku, do którego doszło w połowie lipca w dystrykcie Kohistan w graniczącej z Afganistanem prowincji Chajber Pasztunchwa, zginęło co najmniej 10 osób, w tym 9 Chińczyków. Autokar przewoził pracowników zatrudnionych przy budowie tamy w północno-zachodnim Pakistanie.

Pakistańskie władze początkowo uznały, że autobus zsunął się z drogi na skutek wypadku, ale jeszcze tego samego dnia AFP podała, opierając się na relacjach źródeł w lokalnej policji oraz w urzędach, że doszło do eksplozji i to z jej powodu pojazd wpadł do wąwozu.

Chińscy inżynierowie oraz budowlańcy pomagają Pakistańczykom w budowaniu tamy w Kohistanie.

MSZ Chin wezwało rząd Pakistanu do przeprowadzenia wnikliwego śledztwa w sprawie przyczyny katastrofy i zaapelował o ochronę chińskiego personelu, instytucji oraz projektów w Pakistanie.