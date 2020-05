Pakistan: Ponad 1000 zgonów z powodu Covid-19

1017 osób zmarło dotąd w Pakistanie z powodu Covid-19 - poinformowały w czwartek władze kraju, w którym od 9 maja łagodzone są restrykcje wprowadzone w związku z pandemią. Według prognoz liczba infekcji w Pakistanie podwoi się w czerwcu.

W ciągu ostatniej doby w Pakistanie odnotowano 32 zgony z powodu Covid-19. W kraju wskaźnik śmiertelności wynosi obecnie 2,1 proc. jest niższy niż 6,6 proc. na świecie.

W Brazylii, gdzie epidemia weszła właśnie w ostrą fazę, tylko we wtorek zmarło 1200 osób. "Potencjał demograficzny obu krajów jest porównywalny. W 210-milionowej Brazylii zmarło dotąd 19 tys. osób, a w liczącym 200 mln Pakistanie - 1017" - pisze AFP.

"Wskaźnik śmiertelności jest u nas tak niski, ponieważ mamy bardzo młode społeczeństwo i prawdopodobnie lepszą odporność" - ocenił cytowany przez AFP prof. Nauman Ul Haqotre zajmujący się problemami ochrony zdrowia.

W Pakistanie, gdzie średnia wieku jest szacowana na 23 lata, aż 75 proc. zakażonych SARS-CoV-2 nie przekroczyło jeszcze 50. roku życia, ale aż 72 proc. wszystkich zgonów dotyczy osób w podeszłym wieku - wynika z raportu opublikowanego przez ministerstwo zdrowia w Islamabadzie na początku tygodnia.

Liczba wszystkich zakażonych w Pakistanie wynosi zgodnie z szacunkami przedstawionymi przez władze ok. 48 tys. Eksperci zwracają jednak uwagę, że testami objęto zaledwie 430 tys. z ponad 230 mln mieszkańców kraju. "To skromny ułamek, jeśli brać pod uwagę całą ludność państwa" - zauważa w komentarzu AFP.

Rzeczywista liczba zakażeń jest z pewnością wyższa - pisze agencja. W ocenie szefa resortu zdrowia w prowincji Chajber Pasztunchwa, położonej w północnej części kraju, Taimura Salima Jhagry "może być ona nawet dziesięć razy wyższa". "Oficjalnie mamy 7 tys. zakażonych" - powiedział on w rozmowie z korespondentem AFP. "Można podważać te szacunki, ale nikt nie zakwestionuje, że mamy 351 zmarłych z powodu Covid-19 w naszym regionie" - dodał.

Francuska agencja zaznacza, że 2,1-procentowy wskaźnik śmiertelności w Pakistanie jest wyższy niż sąsiednim w Bangladeszu, gdzie wynosi 1,6 proc., ale niższy niż w Indiach, gdzie sięga 5,3 proc.

Sytuacja może się jednak zmienić. Pod presją duchownych muzułmańskich od połowy maja zniesione zostały ograniczenia związane z udziałem w nabożeństwach. Władze usiłowały wcześniej zapobiec masowemu uczestnictwu w procesjach i innych formach kultu, przypominając, że w marcu wbrew oficjalnym ostrzeżeniom na spotkaniu z udziałem 100 tys. aktywistów sunnickiego ruchu fundamentalistycznego Tablighi Jamaat w Raiwind koło Lahauru koronawirusem zakaziły się tysiące osób.

15 maja aresztowano ok. 190 aktywistów religijnych, ale nie przekonało to wiernych do porzucenia zamiaru uczestnictwa w modłach. Około 96 proc. ludności Pakistanu to wyznawcy islamu, w zdecydowanej większości sunnici. Rząd ostatecznie ustąpił.

Ogłaszając uchylenie ograniczeń, rząd powoływał się na niską liczbę zakażeń i zgonów. Jeszcze w marcu zakładano, że w pierwszych tygodniach kwietnia umrze co najmniej 1000 ludzi. "Tak się jednak nie stało, co dało władzom powód do optymizmu" - ocenił Nauman Ul Haqotre.

Jak zaznacza w komentarzu AFP, optymizm ten może się okazać przedwczesny. Po złagodzeniu restrykcji sanitarno-epidemiologicznych Pakistańczycy przestali zachowywać jakąkolwiek ostrożność i zapomnieli nie tylko o dystansowaniu społecznym, ale i noszeniu masek ochronnych czy rękawiczek - pisze. Rynki są przepełnione i masowo odwiedzane przez kupujących.