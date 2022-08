Pakistan: Ponad tysiąc osób zginęło od czerwca w wyniku ulewnych deszczów i powodzi

Ponad tysiąc osób zginęło w wyniku ulewnych deszczów monsunowych i powodzi, które od połowy czerwca nawiedzają Pakistan - poinformowała w niedzielę agencja AP za pakistańskimi rządowymi instytucjami reagowania kryzysowego. To poważna katastrofa klimatyczna - oceniła minister ds. zmian klimatu tego kraju Sherry Rehman .

"Zanim deszcze ustąpią, możemy mieć jedną czwartą lub jedną trzecią Pakistanu pod wodą. To (część) kryzysu klimatycznego na skalę globalną. (My w Pakistanie) będziemy potrzebować lepszego planowania i zrównoważonego rozwoju. Musimy (przejść do hodowli) bardziej odpornych upraw i poprawić funkcjonowanie struktur (państwa)" - powiedziała Rehman w rozmowie z tureckim nadawcą TRT World. Jej słowa zacytowała również agencja AP.

W czwartek minister powiadomiła, że w wyniku rekordowo obfitych deszczów monsunowych i katastrofalnych powodzi ucierpiało już ponad 30 mln mieszkańców kraju. Rząd w Islamabadzie zaapelował do społeczności międzynarodowej o pomoc humanitarną.

Według raportów ONZ od połowy czerwca, kiedy rozpoczęły się deszcze monsunowe, w Pakistanie zostało uszkodzonych ponad 3000 kilometrów dróg, 130 mostów i 495 000 domów.