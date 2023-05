Pakistan: Porwano dziennikarza, stronnika byłego premiera Imrana Khana

Dziennikarz telewizyjny Sami Abrahim został w środę zatrzymany przez nieznanych sprawców i wywieziony w nieznanym kierunku - poinformowała policja, rodzina i pracodawca. To już drugi pakistański dziennikarz, który zniknął w ciągu ostatnich dwóch tygodni - podkreśla agencja AP.

Abrahim, pracujący dla telewizji BOL, publicznie krytykował urzędującego premiera Shahbaza Sharifa i był uznawany za zdecydowanego stronnika byłego premiera, Imrana Khana.

Dwa tygodnie wcześniej niespodziewanie zniknął inny telewizyjny dziennikarz - Imran Raz. On również był stronnikiem poprzedniego lidera i on też zaginął bez śladu. Pakistańska policja zapewnia, że go nie zatrzymała.

Organizacja "Reporterzy bez Granic" wydała oświadczenie, w którym domaga się od rządu w Islamabadzie, by zapewnił "przestrzeganie prawa i natychmiast ujawnił, gdzie i w jakich okolicznościach jest przetrzymywany".

Środowisko pakistańskich dziennikarzy żąda z kolei wykrycia osób stojących za zabójstwem prezentera telewizyjnego Arshada Sharifa. W październiku ubiegłego roku mieszkający w Kenii Sharif, który opuścił Pakistan z przyczyn politycznych, zginął z rąk lokalnej policji. Jego samochód został ostrzelany, kiedy nie zatrzymał się na punkcie kontrolnym w pobliżu Nairobi. Jak oświadczyła kenijska policja, była to pomyłka - samochód został ostrzelany, bo podobnym miał poruszać się porywacz dziecka.

W ubiegłym miesiącu w Pakistanie doszło do gwałtownych zamieszek, kiedy aresztowano byłego premiera pod zarzutem korupcji. Demonstranci ścierali się z policją w wielu miastach, wielu zostało zatrzymanych i rannych.

Od czasu obalenia rządu Khana przez parlament wszczęto wobec byłego premiera ponad 100 różnych postępowań sądowych. Jeśli lider ugrupowania PTI zostanie skazany, nie będzie mógł sprawować funkcji publicznych. Jesienią 2023 roku w Pakistanie mają się odbyć wybory parlamentarne.