Pakistan: Prawnicy zaatakowali lekarzy w szpitalu; 1 ofiara śmiertelna

Jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych, kiedy ponad stu prawników wtargnęło w środę do szpitala w pakistańskim mieście Lahaur i zaatakowało lekarzy. Prawnicy twierdzili, że personel niewłaściwie potraktował jednego z mecenasów - informuje Reuters.

Lokalne media podają, że ofiara śmiertelna to 70-letnia pacjentka.

Jak powiedział Zulfikar Hameed z policji w Lahaurze, prawnicy zniszczyli parapety, drzwi i sprzęt w Pendżabskim Instytucie Kardiologii (Punjab Institute of Cardiology), a także podpalili kilka samochodów, w tym wóz policyjny. Świadkowie, na których powołuje się agencja Kyodo, mówią, że ucierpiały oddziały ratunkowy i intensywnej terapii.

"Dwa oddziały zostały zmienione w złomowisko" - powiedział agencji Kyodo jeden z pracowników placówki.

Na miejsce przyjechała policja, która użyła przeciw protestującym gazu łzawiącego. Lekarz Ashraf Nizami w rozmowie z Reutersem stwierdził, że niektórzy prawnicy strzelali z broni i rzucali w funkcjonariuszy kamieniami i cegłami. Kilku z nich zostało aresztowanych.

Nizami mówi, że napastnicy zmusili personel szpitala do ucieczki. Z tego powodu pacjenci przez kilka godzin byli pozostawieni bez opieki.

Po zakończeniu starć pacjentów przeniesiono do innych szpitali.

Przedstawiciel lokalnych władz Kamran Ali powiedział, że prawników rozzłościło to, że - jak twierdzili - kilka dni temu lekarze pobili jednego z mecenasów w szpitalu, bo nie chciał on czekać w kolejce razem z innymi pacjentami. W szczególności miało ich zdenerwować to, że incydent został zarejestrowany telefonem komórkowym, a lekarze rozpowszechnili nagranie w mediach społecznościowych.

Kancelaria premiera Imrana Khana rozpoczęła śledztwo w sprawie zajść w szpitalu.