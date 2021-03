Pakistan rozpoczął szczepienia osób starszych chińską szczepionką

W środę w Pakistanie zaczęła się faza szczepień przeciwko Covid-19 osób, które ukończyły 60 lat. Kraj odnotowuje nieustanny wzrost w liczbie zakażeń koronawirusem i zgonów z nimi związanych.

Jak podało Associated Press, Pakistan korzysta ze szczepionek chińskiej firmy Sinopharm, które otrzymał w lutym z Pekinu. Kraj liczy też na dostawę w marcu preparatów od AstraZeneki w ramach programu szczepionkowego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) COVAX. Za jego pośrednictwem do czerwca Pakistan ma otrzymać 17 mln dawek szczepionek przeciwko Covid-19.

Od 1 marca, kiedy w Pakistanie wznowiono zajęcia szkolne odnotowano wzrost w liczbie zakażeń. Władze mają zadecydować w środę, czy w związku z tym szkoły pozostaną otwarte.

Od początku pandemii w Pakistanie odnotowano 595 239 przypadków zakażeń koronawirusem oraz 13 324 ofiar śmiertelnych Covid-19.