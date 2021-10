Pakistan: Rząd i zdelegalizowany islamistyczny ruch osiągnęli porozumienie

Rząd Pakistanu i zdelegalizowany islamistyczny ruch Tehreek-e-Labbaik (TLP), domagający się uwolnienia swojego przywódcy i wydalenia z kraju ambasadora Francji, podpisali porozumienie kończące 10-dniowe brutalne protesty – podała w niedzielę agencja Associated Press.

W rozmowach uczestniczyli minister spraw zagranicznych Pakistanu Szah Mahmud Kuriszi i mufti Muhammad Munib ar-Rahman. Bliższe informacje na temat zawartej ugody nie zostały dotychczas przekazane opinii publicznej.

"Szczegóły i pozytywne wyniki porozumienia zostaną przedstawione narodowi pakistańskiemu za około tydzień" - zapowiedział Ar-Rahman, dodając, że występuje z poparciem lidera TLP, Saada Husajna Ridwiego.

Rzecznik ugrupowania TLP Said Sajfi wyraził nadzieję na szybkie uwolnienie zarówno przywódcy ruchu, jak i jego zwolenników, zatrzymanych przez pakistańskie służby.

TLP w kwietniu zorganizowało masowe demonstracje, wyrażające oburzenie wobec stanowiska Paryża, broniącego w imię wolności słowa prawa do publikowania karykatur proroka Mahometa. W ostatnich dniach doszło do krwawych starć pakistańskiej policji z członkami radykalnego ruchu, blokującymi autostradę prowadzącą do stolicy kraju, Islamabadu. W brutalnych manifestacjach zginęło kilka osób, a co najmniej 25 funkcjonariuszy zostało rannych.

Ugrupowanie Ridwiego wzywa do karania śmiercią każdego, kto znieważa islam. Zyskało zwolenników, prowadząc ostrą kampanię przed wyborami do pakistańskiego parlamentu w 2018 roku. Ridwi zadeklarował, że "wymaże z mapy całą Holandię" w odwecie za chęć rozpisania przez holenderskiego polityka Geerta Wildersa konkursu na najlepszą karykaturę proroka Mahometa.