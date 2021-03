Pakistan: Szef armii wzywa Indie do współpracy m.in. w kwestii Kaszmiru

Szef armii Pakistanu generał Qamar Javed Bajwa wezwał w czwartek Indie do współpracy, m.in. w sprawie spornego Kaszmiru. Zaapelował do rządu w Delhi o "pogrzebanie przeszłości", ale podkreślił, że to na Indiach spoczywa ciężar stworzenia "sprzyjającego klimatu" do rozmów.

"Uważamy, że nadszedł czas, aby pogrzebać przeszłość i ruszyć naprzód" - powiedział Bajwa w przemówieniu na konferencji w Islamabadzie, na której przedstawiona została nowa polityka pakistańskiego rządu w zakresie bezpieczeństwa narodowego. "Ale nasz sąsiad (Indie - PAP) będzie musiał stworzyć sprzyjający klimat, szczególnie w okupowanym przez Indie Kaszmirze" - dodał.

Pakistański generał podkreślił także, że w sporze Pakistanu z Indiami dużą rolę do odegrania mają jeszcze Stany Zjednoczone, które zachęcają obie strony do "dalszego budowania dobrych relacji".

Pod koniec lutego siły wojskowe Indii i Pakistanu poinformowały, że zgodziły się na zaprzestanie ostrzału na spornej granicy w Kaszmirze, gdzie wymiana ognia była częsta w ostatnich miesiącach.

Siły pakistańskie i indyjskie są w stanie najwyższej gotowości od lutego 2019 roku, kiedy Pakistan twierdził, że zestrzelił dwa indyjskie samoloty wojskowe w spornym regionie Kaszmiru i schwytał pilota w odpowiedzi na nalot samolotów indyjskich na cele islamistycznych bojowników w Pakistanie. Wydarzenia z lutego 2019 roku były najpoważniejszym incydentem między oboma krajami od 20 lat.

Spór o Kaszmir między Delhi a Islamabadem trwa od 1947 roku, kiedy brytyjskie Indie podzielone zostały na dwa odrębne państwa - Pakistan dla muzułmanów i Indie dla wyznawców hinduizmu; od tego czasu między krajami doszło do trzech wojen, w tym dwóch z powodu Kaszmiru.