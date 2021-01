Pakistan: Szef MSZ: 500 tys. darmowych szczepionek na Covid-19 od Chin do końca stycznia

Minister spraw zagranicznych Pakistanu ogłosił, że jego kraj otrzyma od Chin do końca stycznia za darmo 500 tys. szczepionek przeciw koronawirusowi. Pomoc Chin wpisuje się w ramy tzw. dyplomacji szczepionkowej i rywalizacji z Indiami w regionie.

"Chciałbym przekazać dobrą wiadomość narodowi, że Chiny obiecały natychmiast dostarczyć 500 tys. dawek szczepionki do Pakistanu do 31 stycznia" - poinformował w nagraniu wideo opisywanym przez dziennik "Dawn" szef MSZ Shah Mehmood Qureshi. "Chiny poinformowały, że możemy wysłać samolot i natychmiast zabrać szczepionki" - dodał podkreślając, że to "uratuje życie wielu osób" w Pakistanie.

Qureshi przekazał informację po rozmowie z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wangiem Yi. Zaznaczył, że obiecane szczepionki Pakistan otrzyma w formie grantu i nie będzie musiał za nie płacić.

W środę, specjalny doradca premiera ds. służby zdrowia Faisal Sultan informował, że zamówione 1,1 mln dawek chińskiej szczepionki dotrze do marca. W poniedziałek władze Pakistanu dopuściły do użycia w kraju chiński preparat firmy Sinopharm. Dziennik "Dawn" zwraca uwagę, że minister Qureshi sugerował dostawę 500 tys. dawek właśnie tej szczepionki.

"Dyskutowaliśmy (z ministrem Wangiem - PAP) kolejne kroki w stronę podjęcia produkcji szczepionki (chińskiej firmy CanSino Biologics - PAP) w Pakistanie po ukończeniu testów" - dodał Qureshi. W weekend dr Sultan oświadczył agencji Reutera, że wyniki testów szczepionki CanSino Biologics będą znane w połowie lutego i Pakistan może spodziewać się dostępu do "dziesiątków milionów" dawek.

Dziennik "The Hindu" przypomina, że na początku stycznia Chiny zaoferowały szczepionki wszystkim krajom Azji Południowej. Dotychczas Chiny podpisały umowy z ok. 20 państwami z różnych kontynentów, m.in. z Turcją, Indonezją, Tajlandią, Brazylią, Ukrainą i Serbią.

Eksperci mówią również o "dyplomacji szczepionkowej" w Azji Południowej i rywalizacji Chin z Indiami, gdzie w zakładach Serum Institute of India trwa produkcja brytyjskiej szczepionki AstraZeneca. Indie w środę dostarczyły za darmo 100 tys. szczepionek Malediwom i 150 tys. Bhutanowi oraz w czwartek 200 tys. Bangladeszowi, a także część z obiecanego 1 mln szczepionek Nepalowi.

