Pakistan: Szkoły zamknięte przez drugą falę epidemii koronawirusa

Władze Pakistanu postanowiły w czwartek zamknąć szkoły i inne instytucje oświatowe do 24 grudnia. Liczba wykrywanych w kraju zakażeń koronawirusem gwałtownie rośnie po obserwowanych we wrześniu spadkach. Rząd wykluczył jednak wprowadzenie ogólnokrajowej kwarantanny.

"Kiedy mówimy, że wszystkie instytucje edukacyjne będą zamknięte od 26 listopada i studenci będą uczyć się w domach, mamy na myśli wszystkie te instytucje bez wyjątku" - zaznaczył w mediach społecznościowych minister edukacji Shafqat Mahmood, cytowany przez dziennik "Dawn".

Minister, który podjął decyzję pod presją drugiej fali zakażeń, napotkał opór ze strony rządów prowincji Sindh i Pendżab. Lokalne władze chciały zamknięcia tylko części szkół oraz apelowały o pomoc finansową dla prywatnych placówek podczas epidemii. Sprzeciw wobec zamknięcia wszystkich placówek oświatowych wyraziła również Federacja Szkół Prywatnych Pakistanu.

Minister edukacji stanu Pendżab na konferencji prasowej apelował o zakaz odwiedzania przez dzieci domów handlowych i parków. "Jeśli musimy wziąć pod kontrolę jeden element (tj. szkoły - PAP), to jest bardzo ważne, żeby przyjrzeć się też innym elementom" - zauważył.

Pendżabski minister dodał, że połowa nauczycieli będzie musiała przychodzić do placówek edukacyjnych w poniedziałki, a reszta w czwartki, aby nie stracić kontaktu ze szkołami.

"Jeśli Bóg pozwoli, instytucje edukacyjne otworzą się od 11 stycznia" - powiedział minister Mahmood. Miedzy 24 grudnia a 10 stycznia trwają w Pakistanie ferie zimowe. Egzaminy przełożono na połowę stycznia 2021 r.

W ostatnich dwóch tygodniach liczba hospitalizowanych w związku z Covid-19 w Pakistanie wzrosła dwukrotnie. Odsetek wykrywanych przypadków wśród przeprowadzanych testów wzrósł w ostatnich dniach do ok. 7,5 proc. z 1,7 proc. we wrześniu. Liczba zakażonych koronawirusem wynosi 386 tys., a zmarłych 7,8 tys.

Na konferencji prasowej w środę, relacjonowanej przez dziennik "The Express Tribune", premier Imran Khan zapewnił, że nie ogłosi ogólnokrajowej kwarantanny i nie zamknie fabryk oraz przedsiębiorstw, aby chronić gospodarkę kraju oraz nie dopuścić do utraty pracy przez najbiedniejszą część ludności.

Paweł Skawiński