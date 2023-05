Pakistan: Trzej politycy z partii byłego premiera Khana aresztowani; armia ma opanować protesty jego zwolenników

Władze Pakistanu aresztowały co najmniej trzech polityków z partii Pakistański Ruch na rzecz Sprawiedliwości (PTI) byłego premiera Imrana Khana, który trafił do aresztu we wtorek - podała agencja Reutera.

W czwartek rano aresztowano Shaha Mahmooda Qureshiego, ministra spraw zagranicznych w rządzie Khana i wiceprzewodniczącego PTI, o czym poinformowano na jego profilu na Twitterze. W środę aresztowano dwóch innych polityków PTI - Asada Umara i Fawada Chaudhry'ego. Sprawujący władzę do kwietnia 2022 roku 70-letni obecnie Khan został zatrzymany pod zarzutem korupcji.

Khan, który objął władzę w kraju w 2018 roku, utrzymuje, że jego rząd został obalony w wyniku spisku Stanów Zjednoczonych. Do lat 90. XX wieku były premier był znany przede wszystkim jako gwiazda krykieta.

Demonstrujący od wtorku przeciwko aresztowaniu Khana obywatele 230-milionowego Pakistanu, mocarstwa nuklearnego, wdarli się do budynków wojskowych i podpalili budynki państwowe i radiowozy w różnych miejscach w kraju. Co najmniej 5 osób zginęło w wyniku protestów. Policja zatrzymała ponad 1650 demonstrantów w samej prowincji Pendżab, z której pochodzi Khan.

W czwartek ulice części miast patrolują jednostki paramilitarne i policja. Usługi transmisji danych komórkowych pozostają zawieszone, a szkoły i urzędy są zamknięte w dwóch z czterech pakistańskich prowincji. Rząd zaaprobował w środę prośby Pendżabu i Chajber Pasztunchwy o rozmieszczenie w tych prowincjach wojska w celu przywrócenia porządku.

"Takiego spektaklu nie widzieliśmy w ciągu ostatnich 75 lat" - powiedział premier Shehbaz Sharif w orędziu telewizyjnym. "Ludzie stali się zakładnikami w swoich pojazdach, pacjenci byli wyciągani z karetek, a później te pojazdy były podpalane" - dodał premier.

Od czasu obalenia rządu Khana przez parlament wszczęto wobec byłego premiera ponad 100 różnych postępowań sądowych. Jeśli lider ugrupowania PTI zostanie skazany, nie będzie mógł sprawować funkcji publicznych. Jesienią 2023 roku w Pakistanie mają się odbyć wybory parlamentarne.