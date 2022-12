Pakistan: USA ostrzegają przed możliwymi atakami na pracowników swojej ambasady

Ambasada Stanów Zjednoczonych ostrzegła w niedzielę swoich pracowników przed możliwymi atakami na nich w stolicy Pakistanu - Islamabadzie.

Rząd USA jest świadomy "planowania przez nieznane osoby spisku w celu zaatakowania Amerykanów w hotelu Marriott w Islamabadzie w czasie świąt" - wynika z komunikatu ambasady. Placówka zakazała swoim amerykańskim pracownikom odwiedzania hotelu w trakcie świąt i zaapelowała o unikanie zbędnych podróży i poruszania się po pakistańskiej stolicy.

Oświadczenie opublikowano dwa dni po samobójczym zamachu bombowym w dzielnicy mieszkalnej Islamabadu, w którym zginął policjant, a dziesięć osób zostało rannych. Do eksplozji doszło w momencie, gdy policja zatrzymała taksówkę do kontroli. Według policji pasażer siedzący z tyłu zdetonował ładunki wybuchowe, które przewoził - przypomniała agencja Associated Press.

Władze Islamabadu zwiększyły w mieście środki ostrożności, zakazując publicznych zgromadzeń. Policja zintensyfikowała patrole i ustawiła punkty kontrolne w całym mieście.