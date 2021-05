Pakistan: W prowincji Sindh 100 tys. osób nie zgłosiło się do szczepienia drugą dawką

Jedna czwarta osób, które miały się zaszczepić drugą dawką chińskiej szczepionki, nie zgłosiło się do punktów szczepień w prowincji Sindh - informuje dziennik The Express Tribune. Zdaniem służb medycznych plotki o skutkach ubocznych odstraszyły sindhijczyków.

Gazeta podaje, że z ponad 400 tys. osób, które miały się zaszczepić drugą dawką szczepionki wyprodukowanej przez chiński Sinopharm, przyszło blisko 301 tys. osób. W punktach szczepień nie pojawiło się niemal 105 tys. mieszkańców prowincji Sindh.

"Niezweryfikowane relacje w mediach społecznościowych wywołują poczucie niepewności w ludziach i wątpliwości wobec szczepionek. Ale nie stwierdzono przypadków z niepożądanymi skutkami ubocznymi na szczepionki w prowincji Sindh" - powiedział dziennikowi "The Express Tribune" urzędnik. Według źródeł gazety, szefowie dystryktów mają bezpośrednio kontaktować się i przekonywać ludzi do szczepień.

W czwartek 27 maja br. władze Pakistanu rozpoczęły rejestracje na szczepienia dla osób powyżej 18 roku życia. Szef sztabu kryzysowego Asad Umar powiedział dziennikowi "Dawn", że w Pakistanie nie ma braków szczepionek i ok. 30 mln dawek jest przygotowanych na kolejne fazy szczepień.

Według oficjalnych danych w 225 mln Pakistanie, użyto blisko 6 mln dawek różnych szczepionek przeciwko koronawirusowi. Sztab kryzysowy podaje, że codziennie zastrzyk ze szczepionką otrzymuje 200 tys. osób.

Mieszkańcy Pakistanu szczepieni są za darmo chińskimi preparatami firm CanSino, Sinopharm i SinoVac oraz brytyjską AstraZeneką. Rosyjski Sputnik-V podawany jest przez prywatne szpitale - dwie dawki kosztują 80 USD, kiedy średnia miesięczna pensja pracownika fizycznego wynosi 110 USD.

W kraju rozpoczęto badania kliniczne nad szczepionką CanSino w sprayu, która ma być podawana również dzieciom. W badaniach weźmie udział 5 tys. ochotników.

Dzienna liczna wykrytych przypadków spadła w ostatnich dniach do ok. 2,7 tys., gdy w połowie kwietnia osiągnęła szczyt ok. 6 tys. Eksperci uważają, że dane nie odzwierciedlają sytuacji kraju, gdzie wykonuje się tylko 58 tys. testów na 1 mln mieszkańców. W sąsiednich Indiach przeprowadza się 242 tys., a w USA 1,4 mln testów na 1 mln populacji.

