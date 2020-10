Pakistan: Wybuch bomby w medresie: siedem osób nie żyje, ok. 70 jest rannych

Co najmniej siedem osób, w tym dzieci, zginęło, a ok. 70 zostało rannych we wtorek w wyniku wybuchu bomby w medresie, muzułmańskiej szkole religijnej, na przedmieściach Peszawaru na północy Pakistanu - poinformowała policja i służby medyczne.

"Do wybuchu doszło w medresie, gdzie nieznani sprawcy podłożyli materiały wybuchowe w plastikowej torbie" - powiedział anonimowo policjant, cytowany przez agencję Reutera. Dodał, że wśród zabitych są dzieci.

Rzecznik pobliskiego szpitala poinformował, że do placówki przywieziono zwłoki siedmiu osób oraz 70 rannych pacjentów, w tym wielu z poparzeniami.

Kilka osób jest w ciężkim stanie i służby szpitala zastrzegły, że bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.

Peszawar jest stolicą prowincji Chajber Pasztunchwa, graniczącej z Afganistanem. Prowincja ta była w ostatnich latach miejscem podobnych ataków, ale do przemocy na tle religijnym dochodziło również w meczetach i seminariach w całym Pakistanie.

Chociaż liczba incydentów w Peszawarze i ogólnie w Pakistanie spadła w ostatnich latach, w tym roku nastąpił wzrost ataków na siły bezpieczeństwa w prowincji Chajber Pasztunchwa. Do niektórych ataków przyznali się pakistańscy talibowie.

Za wtorkowy zamach na razie żadna grupa nie wzięła odpowiedzialności.