Pakistan: Zgodnie z zapowiedziami władze rozpoczęły wyłapywanie cudzoziemców bez prawa pobytu

Zgodnie z zapowiedziami pakistański rząd rozpoczął w środę wyłapywanie cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium kraju bez wymaganego zezwolenia; są oni kierowani do centrów przejściowych - poinformował portal Radia Wolna Europa.

Większość cudzoziemców przebywających nielegalnie na terytorium Pakistanu stanowią obywatele Afganistanu, których liczbę UNHCR (agenda ONZ ds. uchodźców) szacuje na 3,7 mln. Spośród nich ok. 2 mln przebywa w Pakistanie bez wymaganych do tego dokumentów. 700 tys. z nich uciekło do Pakistanu po przejęciu władzy przez talibów w sierpniu 2021 roku.

3 października rząd w Islamabadzie wyznaczył 1 listopada jako ostateczny termin opuszczenia kraju. Pakistańczycy oskarżają talibańskie władze w Kabulu o przymykanie oczu na działania sprzymierzonych z talibami bojowników, którzy znajdują schronienie w Afganistanie. Stamtąd przemieszczają się na terytorium Pakistanu, by organizować tam ataki terrorystyczne. Talibowie zaprzeczają tym oskarżeniom. Stosunki pomiędzy obydwoma krajami są napięte.

W oświadczeniu opublikowanym we wtorek przed północą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Pakistanu poinformowało, że "rozpoczął się proces aresztowania cudzoziemców (...) w celu ich deportacji", ale nadal zachęca się ich do dobrowolnego powrotu.

We wtorek media informowały o tłumach Afgańczyków kierujących się na przejścia graniczne ze swoją ojczyzną. Już wcześniej, tuż po wyznaczeniu przez władze pakistańskie terminu, około 140 tys. obywateli Afganistanu wróciło do swojego kraju.

Portal Radia Wolna Europa opublikował film, na którym pakistańskie władze burzą domy z gliny należące do afgańskich uchodźców.

Pakistan od dziesięcioleci jest popularnym miejscem schronienia dla obywateli Afganistanu, począwszy od okupacji sowieckiej w latach 1979-89. Inni uciekali przed walkami podczas afgańskiej wojny domowej i pierwszego okresu rządów talibów w latach 1996-2001. Miliony Afgańczyków powróciły do ojczyzny po obaleniu talibów przez koalicję pod przywództwem Stanów Zjednoczonych. Po wycofaniu się z Afganistanu sił koalicyjnych i powrocie islamskich fundamentalistów do władzy wielu z nich ponownie uciekło - przypomina portal.