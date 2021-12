Pałac Elizejski: w rozmowie z Putinem Macron podkreślił wagę integralności terytorialnej Ukrainy

We wtorkowej rozmowie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił wagę suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy - poinformował Pałac Elizejski. Jak podał Kreml Putin zażądał gwarancji ws. zatrzymania ekspansji NATO

Przywódcy rozmawiali telefonicznie we wtorek na temat sytuacji na Ukrainie oraz na granicy polsko- białoruskiej. "Prezydent Macron potwierdził swoje przywiązanie do suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz determinację, by realizować porozumienia mińskie w ramach formatu normandzkiego" - podał w komunikacie Pałac Elizejski we wtorek w nocy.

"Prezydent Francji podkreślił, że (w kwestii konfliktu na Ukrainie) popiera wdrożenie działań humanitarnych, jak zwolnienie więźniów, otwarcie przejść granicznych, potwierdzenie zawieszenia broni, które prawdopodobnie zostaną uzgodnione przy okazji obchodów świąt" - głosi oświadczenie.

Putin ponownie zażądał gwarancji prawnych zapobiegających dalszej ekspansji NATO na wschód.

"Odnosząc się do sytuacji na Białorusi i instrumentalnego posłużenia się migrantami, Macron z satysfakcją odnotował, że środki podjęte przez Unię Europejską oraz działanie podjęte we współpracy z instytucjami międzynarodowymi pozwoliły na ograniczenie zorganizowanych przepływów (migrantów) i niesienie pomocy ludziom porzuconym na granicy" - napisano w komunikacie.

Prezydent "zachęcał swojego rosyjskiego odpowiednika do kontynuowania działań w tym kierunku we współpracy z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców i Międzynarodową Organizacją ds. Migracji". - poinformowano.

"Prezydent wyraził wolę działania na rzecz poszanowania praw podstawowych na Białorusi" - czytamy w komunikacie.

"W odniesieniu do napięć między Armenią a Azerbejdżanem Macron omówił z Putinem starania Grupy Mińskiej, mające na celu umożliwienie stronom uzgodnienia środków budowy zaufania, w szczególności w sferze humanitarnej. Obaj prezydenci potwierdzili wolę wspólnych działań" - podał Pałac Elizejski.

Prezydenci uzgodnili, że będą ponownie rozmawiać przed końcem roku.

Agencja Reutera poinformowała, cytując komunikat Kremla, że "prezydent Rosji podkreślił znaczenie natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji międzynarodowych w celu wprowadzenia prawnych gwarancji, które zapobiegną ekspansji NATO na wschód i rozmieszczeniu uzbrojenia w krajach sąsiednich".

Putin wystąpił z podobną prośbą podczas wideokonferencji z prezydentem USA Joe Bidenem w zeszłym tygodniu oraz w rozmowie telefonicznej z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem w poniedziałek.

Z Paryża Katarzyna Stańko