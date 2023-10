Palestyna: 10 ciężarówek i zespół lekarzy dotarli do Strefy Gazy przez przejście w Rafah

10 ciężarówek z pomocą humanitarną i zespół lekarzy dotarli w piątek do Strefy Gazy przez przejście w Rafah; w sumie od początku konfliktu wjechały tam 84 ciężarówki, ale ładunki żywności i leków, które przywiozły, to kropla w morzu potrzeb - ocenia UNRWA, agencja ONZ ds. palestyńskich uchodźców.

Blisko 600 tys. wewnętrznych uchodźców w Strefie Gazy znalazło schronienie w 150 obiektach należących do UNRWA, podczas gdy co najmniej 40 z nich zostało w jakimś stopniu uszkodzonych przez bombardowania tej palestyńskiej eksklawy.

"W naszych ośrodkach jest cztery razy więcej osób, niż wynosi ich pojemność, wielu ludzi śpi na ulicach, bo nasze obiekty są przepełnione" - przekazała agencja w serwisie X.

Szef UNRWA Philippe Lazzarini poinformował podczas konferencji prasowej, że Strefa Gazy potrzebuje "znaczącej i stałej" pomocy humanitarnej.

Przekazał też, że od początku wojny pomiędzy Izraelem i Hamasem w Strefie Gazy zginęło 57 pracowników jego agencji.

W Genewie koordynatorka pomocy humanitarnej ONZ dla terytoriów palestyńskich, Lynn Hastings, powiedziała podczas briefingu dla dziennikarzy, że prowadzone są negocjacje z rządem Izraela w sprawie otwarcia dodatkowych przejść granicznych, przez które pomoc mogłaby docierać do Strefy Gazy.

Nadal nie ma jednak porozumienia między agencjami pomocowymi, a stroną izraelską w sprawie wpuszczenia do Strefy dostaw paliwa, mimo iż jego brak zmusił agencję do drastycznego ograniczenia swych operacji - przekazała UNRWA. Również większość szpitali w Strefie została sparaliżowana przez brak paliwa, który uniemożliwia działanie generatorów prądu. Światowy Program Żywnościowy (WFP) poinformował, że spośród 23 piekarni, które zaopatrywał w mieście Gaza, 21 zostało zamkniętych z powodu braku paliwa.

Tymczasem izraelski minister obrony Joaw Galant, odnosząc się do zakazu wwożenia paliwa do Strefy Gazy, powiedział podczas spotkania z zagranicznymi dziennikarzami, że Hamas skonfiskowałby każdą ilość paliwa dostarczonego do Strefy, ponieważ wykorzystuje je do generatorów pompujących powietrze do podziemnych tuneli.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w piątek wieczorem, że potrzebuje pilnie 80 mln dolarów, by móc odpowiedzieć na kryzys humanitarny w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu.

UNRWA jest agencją ONZ powołaną w 1949 roku do pomocy palestyńskim uchodźcom, przebywającym na terytorium Libanu, Jordanii, Syrii i Autonomii Palestyńskiej. Jest to jedyna w historii agencja ONZ stworzona do zajmowania się wyłącznie pojedynczą grupą uchodźców, pochodzących z jednego regionu świata i jednego konfliktu. Wszystkimi innymi uchodźcami, którzy opuścili domy w związku z wszystkimi innymi konfliktami, toczącymi się od 78 lat na wszystkich kontynentach, zajmuje się Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).