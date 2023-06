Palestyna: Do pięciu wzrosła liczba Palestyńczyków zabitych w ciężkich starciach z izraelskim wojskiem

Pięciu Palestyńczyków zginęło w poniedziałek, a co najmniej 91 zostało rannych w wyniku ciężkich starć między palestyńskimi bojownikami i izraelskim wojskiem na ulicach Dżeninu na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu - poinformowały palestyńskie władze.

Ministerstwo zdrowia Autonomii Palestyńskiej przekazało, że zabici to pięciu mężczyzn w wieku od 15 do 29 lat. W dalszym ciągu 23 osoby pozostają w stanie ciężkim, w tym 15-letnia dziewczyna, która znajduje się stanie krytycznym.

Władze palestyńskie potępiły izraelską "masakrę", stwierdzając, że jej celem jest "zdetonowanie tego obszaru". Egipt również potępił to, co nazwano "ciągłą eskalacją działań Izraela przeciwko Palestyńczykom", a MSZ Jordanii wezwało społeczność międzynarodową, aby "działać natychmiast i skutecznie", by powstrzymać izraelską agresję i zapewnić Palestyńczykom ochronę na okupowanych terytoriach.

Według Sił Obronnych Izraela (IDF) żołnierze zostali zaatakowani, gdy wyjeżdżali z Dżeninu, dokąd udali się w celu aresztowania palestyńskich bojowników. Kilku żołnierzy zostało rannych, gdy ich transporter został uszkodzony wskutek eksplozji zaimprowizowanego ładunku wybuchowego.

Dodano, że następnie śmigłowiec Apache odpalił pociski rakietowe na obszar, w którym zidentyfikowano uzbrojonych bojowników, aby umożliwić ewakuację do szpitali żołnierzy rannych w eksplozji transportera.

Izraelskie media zwracają uwagę, że po raz pierwszy od prawie dwóch dekad użyto śmigłowca bojowego w czasie operacji na Zachodnim Brzegu.

Bezalel Smotrich, szef skrajnie prawicowej partii Religijny Syjonizm i minister finansów w premiera Benjamina Netanjahu, wezwał do zaprzestania ataków "chirurgicznych" i rozpoczęcia szeroko zakrojonej kampanii wojskowej na Zachodnim Brzegu. "Nadszedł czas, aby wysłać siły powietrzne i czołgi, aby chronić życie naszych żołnierzy" - podkreślił Smotrich i zapowiedział, że będzie domagał się nadzwyczajnego spotkania gabinetu w tej sprawie.

Premier Netanjahu podczas odwiedzin w szpitalu u żołnierzy rannych w Dżeninie stwierdził, że w ostatnich miesiącach Izrael "wyeliminował i aresztował rekordową liczbę terrorystów, i tak było również w przypadku operacji w Dżeninie".

Z Jerozolimy Marcin Mazur