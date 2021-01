Palestyna kupi szczepionkę Sputnik V, krytykuje Izrael za brak szczepień Palestyńczyków

Autonomia Palestyńska planuje kupić w lutym 100 tys. dawek rosyjskiej szczepionki przeciwko Covid-19 Sputnik V - podała w środę agencja Interfax. Minister spraw zagranicznych Autonomii Rijad al-Maliki na forum ONZ skrytykował Izrael za niedostarczenie szczepionek Palestyńczykom.

Autonomia zatwierdziła rosyjską szczepionkę w drodze wyjątku 11 stycznia, a jej przedstawiciel w Rosji, Abdel Hafiz Nofal, przekazał, że Moskwa dostarczy 10 tys. darmowych dawek.

Przemawiając za pośrednictwem wideokonferencji przed Radą Bezpieczeństwa ONZ Maliki powiedział, że Izrael "do dziś nie dostarczył żadnej szczepionki narodowi palestyńskiemu, znajdującemu się pod okupacją, zaprzeczając swojemu obowiązkowi w tej sprawie".

Według ambasadora Izraela przy ONZ Gilad Erdan twierdzenia o izraelskich zobowiązaniach są "fałszywe i groteskowe", ponieważ porozumienia z Oslo, zawarte między Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny w 1993 roku, przekazują odpowiedzialność za szczepienia Autonomii Palestyńskiej.

W Izraelu pierwszą dawkę szczepionki podano ponad 2,7 mln, a drugą dawkę 1,3 mln z 9,3 mln obywateli i jest to najwyższy wskaźnik szczepień na świecie. Ponad 600 tys. izraelskich osadników na Zachodnim Brzegu objętych jest izraelskim programem szczepień, jednak nie mają do niego dostępu Palestyńczycy żyjący na tym samym terytorium.

Wiele organizacji humanitarnych apelowało bez rezultatu do władz izraelskich o dostarczenie szczepionek ludności palestyńskiej. Argumentują to m.in. tym, że około 60 proc. Zachodniego Brzegu znajduje się pod okupacją Izraela, którego w tej sytuacji czwarta konwencja genewska zobowiązuje do zapewnienia niezbędnych szczepień ludności z terytoriów okupowanych.

"Nic nie może usprawiedliwić dzisiejszej rzeczywistości w częściach Zachodniego Brzegu, gdzie ludzie po jednej stronie ulicy otrzymują szczepionki, a ci po drugiej nie, w zależności od tego, czy są Żydami czy Palestyńczykami" - ocenił Omar Szakir z Human Rights Watch.

Niektórzy izraelscy eksperci ds. zdrowia podkreślają jednak, że w Izraelu nie wykształci się odporność stadna bez szczepienia Palestyńczyków.

"Jesteśmy jedną jednostką epidemiologiczną. Na tyle, na ile możemy, musimy pomóc im rozwiązać tę sprawę" - powiedział były dyrektor generalny izraelskiego resortu zdrowia Mosze Bar Siman Tow.

Autonomia podpisała umowy na dostarczanie czterech szczepionek dla Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu i w rządzonej przez Hamas Strefie Gazy: firm AstraZeneca i Moderna, chińskiej Sinopharm i rosyjskiej Sputnik V.

Władze Palestyny zwróciły się do Izraela pod koniec grudnia o dostarczenie 10 tys. dawek szczepionki dla pracowników medycznych, jednak Izrael odrzucił tę prośbę, jak twierdzi Husejn al-Szejch, najwyższy urzędnik palestyński odpowiedzialny za koordynację relacji z Izraelem.

Joanna Baczała