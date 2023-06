Palestyna: Podczas starć w pobliżu Betlejem zastrzelono 20-latka; do sześciu wzrosła liczba Palestyńczyków zabitych w Dżeninie

Młody Palestyńczyk został zastrzelony w poniedziałek wieczorem po tym, jak rzucił koktajlem Mołotowa w samochód wojskowy podczas starć w pobliżu miasta Betlejem na Zachodnim Brzegu - poinformowało wojsko i palestyńskie służby medyczne. Liczba zabitych Palestyńczyków w poniedziałkowych starciach w Dżeninie wzrosła do sześciu.

Rzecznik Sił Obronnych Izraela (IDF) przekazał portalowi Times of Israel we wtorek rano, że 20-latek rzucił koktajlem Mołotowa w żołnierzy zabezpieczających pobliską autostradę.

"Wojsko odpowiedziało ostrym ogniem" - powiedział rzecznik IDF, dodając, że podejrzany został trafiony. W starciach nie ucierpieli izraelscy żołnierze.

Nagrania opublikowane przez palestyńskie media pokazały Palestyńczyków rzucających koktajlami Mołotowa w wojskowego jeepa.

Lokalne władze przekazały palestyńskim mediom, że starcia wybuchły przy wschodnim wjeździe do miasta, a izraelscy żołnierze otworzyli ogień i użyli granatów z gazem łzawiącym, raniąc kolejnych dwóch młodych Palestyńczyków.

Times of Israel zauważa, że incydent miał miejsce pod koniec wyjątkowo brutalnego dnia na okupowanym Zachodnim Brzegu, podczas którego w wyniku starć IDF z palestyńskimi bojownikami w mieście Dżenin sześciu Palestyńczyków zostało zabitych, a ośmiu izraelskich żołnierzy odniosło rany.

Palestyńskie media poinformowały we wtorek rano, że 48-letni Palestyńczyk zmarł w szpitalu w Nablusie w wyniku obrażeń odniesionych dzień wcześniej podczas zamieszek w Dżeninie, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych po stronie palestyńskiej do sześciu.

Prawie 100 Palestyńczyków zostało rannych, w tym ponad 20 ciężko, w wyniku walk w Dżeninie, które Autonomia Palestyńska określiła mianem "masakry".

Z Jerozolimy Marcin Mazur