Palestyna: Resort zdrowia: w Strefie Gazy od początku konfliktu zginęło co najmniej 3478 osób

W Strefie Gazy od początku konfliktu zginęło co najmniej 3478 osób, a 12 tys. zostało rannych. We wtorkowym ataku na palestyński szpital Al-Ahli zginęło ponad 471 osób, a co najmniej 314 zostało rannych - poinformowało w środę w komunikacie palestyńskie ministerstwo zdrowia.

O atak na szpital w Gazie wzajemnie oskarżają się Izrael i Palestyńczycy. Według palestyńskich władz placówka została ostrzelana z powietrza przez izraelskie lotnictwo. Armia Izraela twierdzi natomiast, że eksplozję spowodowała wadliwa rakieta, wystrzelona przez organizację terrorystyczną Palestyński Islamski Dżihad.

We wtorek liczba ofiar śmiertelnych po stronie palestyńskiej wynosiła - według tamtejszych władz - około 3 tys. w Strefie Gazy i 61 na Zachodnim Brzegu Jordanu.

7 października w godzinach porannych Izrael został z zaskoczenia zaatakowany ze Strefy Gazy przez palestyński Hamas. Uderzenie skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. W ciągu trwającego od 11 dni konfliktu zginęło już prawdopodobnie około 1,4 tys. mieszkańców Izraela.