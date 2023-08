Palestyna zarzuciła USA bezczynność w obliczu eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Władze Palestyny zarzuciły USA słabość i bierność w obliczu najpoważniejszej od kilkunastu lat eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Minister spraw zagranicznych Autonomii Palestyńskiej Riyad al-Malki oświadczył w czwartek, że administracji USA brakuje odwagi na Bliskim Wschodzie.

"Mamy słabą administrację (USA), jeśli chodzi o Palestynę" - powiedział al-Malki członkom Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, organizacji reprezentującej międzynarodowe media w Izraelu i na terytoriach palestyńskich.

"Jestem sfrustrowany. Wydawało się, że (Biden) chce zmienić politykę Trumpa, ale nie w kwestii Palestyny" - dodał palestyński minister.

Al-Malki oskarżył administrację Bidena o milczenie wobec ekspansji żydowskich osiedli i eskalacji izraelskich ataków wojskowych na Zachodnim Brzegu, których efektem jest śmierć coraz większej liczby Palestyńczyków.

Według danych portalu Times of Israel, od początku roku na Zachodnim Brzegu zginęło 162 Palestyńczyków.

Szef palestyńskiej dyplomacji przyznał, że nie ma nadziei na wznowienie rozmów pokojowych pod rządami koalicji premiera Benjamina Netanjahu, w skład której, jak przypomniał al-Malki, wchodzą skrajnie prawicowe partie otwarcie wrogie Autonomii Palestyńskiej.

Wobec braku prób USA odgrywania roli mediatora w regionie Palestyńczycy rozważają zaangażowanie Chin jako alternatywnej siły dyplomatycznej na arenie międzynarodowej - powiedział al-Malki.

Times of Israel przypomina, że prezydent Chin Xi Jinping spotkał się tego lata z prezydentem Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem w Pekinie, aby omówić kwestię rozwiązania konfliktu.

"Jeśli w przyszłości dojdzie do rozmów pokojowych, w co wątpię, dlaczego nie włączyć do nich Chin?" - zaznaczył al-Malki. "Chiny dają sygnały, że chcą pomóc" - dodał.

Odnosząc się do rozmów na temat normalizacji stosunków między Arabią Saudyjską a państwem żydowskim, które USA forsują w ostatnim czasie, al-Malki wyraził nadzieję, że Rijad nie zawrze takiego porozumienia, które wzmocniłoby pozycję Izraela w bezprecedensowy sposób.

"Mam nadzieję, że Saudyjczycy nie ulegną żadnej presji ani zastraszaniu ze strony administracji Bidena" - powiedział.

Uzdrowienie relacji między głównym sojusznikiem USA na Bliskim Wschodzie, Izraelem a Arabią Saudyjską, stanowiłoby istotną zmianę dla regionu, ale jak podkreślają bliskowschodni eksperci, pełny reset stosunków będzie zależał od porozumienia w kwestii palestyńskiej.

Walki między Izraelem a Palestyńczykami na Zachodnim Brzegu nasiliły się na początku ubiegłego roku, gdy Izrael rozpoczął niemal cotygodniowe naloty na obszary palestyńskie na Zachodnim Brzegu w odpowiedzi na falę ataków Palestyńczyków na obywateli Izraela.

Najnowsza odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego jest oceniana przez ekspertów jako najbardziej gwałtowna od lat.

Z Jerozolimy Marcin Mazur