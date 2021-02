Palestyńczycy otrzymają w czwartek 10 tys. dawek szczepionki Sputnik V

Palestyńczycy otrzymają w czwartek 10 tys. dawek rosyjskiej szczepionki Sputnik V, co wystarczy dla 5 tys. osób - powiedziała radiu Głos Palestyny minister zdrowia Autonomii Palestyńskiej Maj al-Kajla.

Autonomia Palestyńska, która ma ograniczoną władzę na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu, rozpoczęła kampanię szczepień we wtorek po małej dostawie dawek z Izraela - podaje agencja Reutera.

Palestyńczycy otrzymali 2 tys. dawek preparatu amerykańskiej firmy Moderna od Izraela, który zaszczepił już ponad jedną trzecią swojej 8,7-milionowej populacji.

We wtorek minister al-Kajla mówiła, że w ciągu najbliższych kilku dni jej resort otrzyma 5 tys. dawek Sputnika V i 37 tys. dawek z wspieranego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) programu COVAX, którego celem jest zapewnienie równego dostępu do szczepionek przeciw Covid-19 krajom o niskich i średnich dochodach.

Jednak nawet gdyby Palestyńczycy otrzymali maksymalną liczbę dawek za pośrednictwem tego programu, byliby w stanie zaszczepić jedynie 5 proc. populacji Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy - zauważa agencja AP.

Tymczasem Izrael jest na dobrej drodze do zaszczepienia całej swojej dorosłej populacji do końca marca. Zaniepokojenie nierównościami między Izraelem, który prowadzi jak dotychczas najbardziej efektywną kampanii szczepień na świecie, a terytoriami palestyńskimi wielokrotnie wyrażali przedstawiciele WHO. Organizacje praw człowieka takie jak Amnesty International (AI) czy Human Rights Watch (HRW) twierdzą, że Izrael jako okupant ok. 60 proc. terytorium Zachodniego Brzegu ma obowiązek zaszczepić mieszkających tam Palestyńczyków. Izrael odrzuca te żądania.