Palestyńskie ministerstwo zdrowia: 9770 osób zginęło w Strefie Gazy od początku wojny

9 770 osób, w tym 4 800 dzieci, zginęło w Strefie Gazy od początku wojny między Hamasem i Izraelem – poinformowało w niedzielę palestyńskie ministerstwo zdrowia.

Wśród zabitych jest też 2 550 kobiet - dodał resort.

Ministerstwo zdrowia zaapelowało do Egiptu, by pozwolił na wjazd do Strefy Gazy egipskich karetek pogotowia, które przetransportowałyby ze szpitali rannych do Egiptu. Wezwało ponadto Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża o zapewnienie rannym bezpiecznego przejazdu do przejścia Rafah.

Egipskie źródła w służbach bezpieczeństwa podały, że ewakuacje rannych mieszkańców Strefy Gazy i posiadaczy zagranicznych paszportów przez przejście Rafah do Egiptu zostały w sobotę zawieszone po izraelskim ataku na karetkę pogotowia.