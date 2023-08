Panama : Statki płacą ponad 700 tys. dolarów za możliwość przepłynięcia Kanału Panamskiego z pominięciem kolejki

Ponad 700 tys. dolarów płacą statki na aukcjach, organizowanych przez administrację Kanału Panamskiego (ACP), aby nie czekać w długiej kolejce na tranzyt i uniknąć opóźnień w dostarczeniu towaru.

Służby zarządzające Kanałem Panamskim wprowadziły ograniczenia żeglugowe w związku z długotrwałą suszą, na skutek której poziom wody w Kanale jest wyjątkowo niski.

Od lipca ograniczono przepływ z 40 do 32 statków dziennie oraz zmniejszono dozwoloną głębokość zanurzenia jednostek z 15 do 13 m, co oznacza, że statki mogą przewozić mniej towarów, gdyż muszą zmniejszyć swój ciężar.

"Te restrykcje zostaną utrzymane przez rok, jeżeli we wrześniu, październiku i listopadzie nie spadną ulewne deszcze w basenie hydrograficznym Kanału" - zapowiedział w tym tygodniu zastępca administratora Ilya Esino w wywiadzie dla AFP.

Statki mogą przepływać przez Kanał Panamski mając rezerwację, często uzyskiwaną z rocznym wyprzedzeniem, albo bez rezerwacji. Pierwsze cieszą się priorytetem, ale setki innych, w związku z restrykcjami, muszą oczekiwać w kolejce na przepłynięcie nawet ponad dwa tygodnie - według EFE. Na jednostki bez rezerwacji przypada osiem zezwoleń dziennie.

Sytuacja jest szczególnie trudna dla statków przewożących węgiel i rudy żelaza, a także gazowców, które zwykle nie mają rezerwacji, gdyż przewożą ładunki w krótkim czasie i nie kursują po stałych trasach.

Dyrekcja Kanału Panamskiego od wielu lat organizuje aukcje na rezerwacje na szybki tranzyt. Teraz niektóre statki płacą nawet 700 tys. dolarów za pominięcie kolejki - poinformował były administrator Kanału Panamskiego Jorge Quijano.

Do tego dochodzi opłata tranzytowa za przepływ przez Kanał i pozostałe koszty transportu.

Niektóre wielkie statki są zmuszone do rozładowywania setek kontenerów, które są przewożone przez Przesmyk Panamski koleją, a następnie załadowywane z powrotem na statek po drugiej stronie kanału.

Inne omijają Kanał Panamski wybierając Kanał Sueski albo trasę wokół Przylądka Dobrej Nadziei.

Głównymi użytkownikami Kanału Panamskiego są Stany Zjednoczone, Chiny i Japonia, ale także Europa, która optymalnie jest w ten sposób połączona z zachodnim wybrzeżem Ameryki Południowej.

Grażyna Opińska