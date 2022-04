Panamski szczyt w sprawie zarządzanie "największym historycznie" napływem imigrantów

Uczestnicy zakończonej w środę po dwudniowych obradach w stolicy Panamy konferencji ministrów spraw zagranicznych ponad 20 krajów obu Ameryk z udziałem sekretarza stanu USA Antony’ego Blinkena, przedyskutowali zarysy nowych zasad „humanitarnego rozwiązywania” największego w historii współczesnej kryzysu migracyjnego.

Stany Zjednoczone i Panama podpisały w toku konferencji "Porozumienie w sprawie zarządzania migracją i ochrony migrantów". Szef dyplomacji USA, który uczestniczył w konferencji razem z amerykańskim sekretarzem ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Alejandro Mayrokasem, określił je w przemówieniu wygłoszonym na konferencji jako "bezpieczną, uporządkowaną i humanitarną alternatywę spontanicznej migracji" .

"Dziś wędruje dookoła świata szukając miejsca do życia najwięcej ludzi wygnanych ze swych domów od czasów drugiej wojny światowej" - powiedział Blinken, nawiązując m.in. do exodusu najbardziej bezbronnych mieszkańców pustoszonej wojną Ukrainy, którzy stali się częścią prawie stu milionów ludzi na świecie, zmuszonych obecnie do emigracji.

Od trzech tygodni, odkąd prezydent USA Joe Biden zadeklarował gotowość przyjęcia przez Stany Zjednoczone do 30 września od 100 000 do 125 000ukraińskich uchodźców wojennych szybko wzrasta liczba obywateli tego kraju, którzy docierają do Meksyku, aby przekroczyć legalnie granicę USA.

W ciągu pierwszych dwóch tygodni kwietnia docierało do specjalnie przygotowanego dla Ukraińców schroniska w ośrodku sportowym Benito Juarez w Tijuanie od 200 do 300 ukraińskich uchodźców dziennie, a liczba ta powoli wzrasta.

Władze meksykańskie w porozumieniu z amerykańskimi skróciły w praktyce dla obywateli Ukrainy do trzech dni czas załatwiania formalności, związanych z przekroczeniem granicy w Tijuanie. W tym samym punkcie granicznym czas oczekiwania dla migrantów ekonomicznych, którzy pochodzą głównie z najuboższych krajów Ameryki Środkowej, to często wiele miesięcy.

Jednak niedawne zniesienie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa i nowa polityka imigracyjna zapowiedziana przez administrację prezydenta Bidena - jak podkreślano na konferencji w Panama City - stwarza szanse na skrócenie czasu oczekiwania na legalne przekroczenie granicy również imigrantom ekonomicznym.