Państwa bałtyckie wyrażają solidarność z Białorusią walczącą o demokrację

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda oraz szefowie dyplomacji trzech państw bałtyckich wyrazili w niedzielę poparcie dla Białorusi walczącej o demokrację. Akcja solidarności z Białorusią odbywa się na wezwanie liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej.

W niedzielę wieczorem główne budynki w Wilnie, w tym m.in. urząd prezydenta, i miejskie mosty zostaną podświetlone w biało-czerwono-białych barwach narodowych Białorusi.

"Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego jest nieocenionym narzędziem w tej trudnej walce. (To wsparcie - PAP) wzmacnia, motywuje, mobilizuje i pokonuje strach" - czytamy w komunikacie litewskiego prezydenta.

Nauseda podkreślił, że przed 30 laty Litwie bez takiego wsparcie "trudno byłoby uzyskać niezależność od Związku Radzieckiego". "Dlatego w pełni rozumiemy, jak ważny i znaczący jest gest solidarności dla naszych sąsiadów, aby mieli odwagę realizować swoje marzenia" - wskazał. Litewski przywódca zapowiedział, że będzie dążył do rozszerzenia sankcji wobec białoruskiego reżimu.

Swoją solidarność z Białorusią wyrazili również tego dnia we wspólnym oświadczeniu ministrowie spraw zagranicznych Litwy, Łotwy i Estonii. "Od sierpnia (ub.r.- PAP) ludność białoruska prowadzi pokojową walkę o wolność i demokrację w swoim kraju. Estonia, Łotwa i Litwa podziwiają odwagę i determinację tych ludzi w dążeniu do podstawowych wolności oraz wolnych i uczciwych wyborów" - napisali ministrowie SZ państw bałtyckich. Wezwali władze w Mińsku do "natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i przedstawicieli mediów oraz do ukarania sprawców". "Państwa bałtyckie wzywają również białoruskie władze do natychmiastowego zaprzestania przemocy, do zaangażowania się w prawdziwy dialog polityczny z obywatelami Białorusi oraz do przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów zgodnie z międzynarodowymi standardami" - podkreślono w oświadczeniu. Dzień solidarności z Białorusią odbywa się z inicjatywy Cichanouskiej, kontrkandydatki prezydenta Alaksandra Łukaszenki w sierpniowych wyborach prezydenckich. Po wyborach, które po raz kolejny wygrał Łukaszenka, Cichanouska została zmuszona do opuszczenia kraju i z dziećmi zamieszkała na Litwie.Z Wilna Aleksandra Akińczo