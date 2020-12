Państwo Islamskie przyznało się do ataku na autobus przewożący syryjskich żołnierzy

Państwo Islamskie (IS) przyznało się w czwartek do przeprowadzenia dzień wcześniej ataku na autobus w Syrii. Poinformowało, że w zamachu zginęło 40 żołnierzy armii syryjskiej, a sześciu zostało ciężko rannych. Oświadczenie opublikowała związana z IS agencja informacyjna Amak.

Syryjskie media państwowe podawały w środę, że w ataku na autobus na autostradzie w graniczącej z Irakiem prowincji Dajr az-Zaur zginęło 28 osób.

Jak poinformowało w środę Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, żołnierze wracali autobusem do bazy po urlopie.

Według Obserwatorium dżihadyści urządzili zasadzkę na konwój trzech autobusów. Dwóm pojazdom udało się uciec. Dyrektor Obserwatorium Rami Abdel Rahman powiedział, że bojownicy IS podłożyli ładunki wybuchowe na drodze, a następnie otworzyli ogień w kierunku autobusów.

Mieszkańcy Dajr az-Zaur i źródła wywiadowcze twierdzą, że w ostatnich miesiącach nastąpił wzrost liczby zasadzek i ataków przeprowadzanych przez niedobitków z IS, którzy ukrywają się w jaskiniach w tym głównie pustynnym regionie.