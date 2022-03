Państwo Islamskie przyznało się do zorganizowania ataku w Izraelu, w którym zginęły dwie osoby

Państwo Islamskie (IS) przyznało się w nocy z niedzieli na poniedziałek do zorganizowania ataku w Izraelu, w którym zginęły dwie osoby. Do strzelaniny doszło w położonym na północy kraju mieście Hadera.

Wcześniej w niedzielę izraelskie pogotowie ratunkowe poinformowało, że "dwóch Arabów zabiło dwie osoby zanim sami zostali zastrzeleni przez policję".

Portal Times of Israel poinformował o sześciu rannych wskutek ataku, z których czterech jest w stanie krytycznym.