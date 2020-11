Państwo Islamskie przyznało się do zorganizowania zamachu w Dżuddżie

Państwo Islamskie (IS) przyznało się w czwartek w oświadczeniu do zorganizowania środowego zamachu bombowego na cmentarzu w Dżuddzie na zachodzie Arabii Saudyjskiej, w którym kilka osób zostało rannych. Komunikat IS został zamieszczony na kanale serwisuTelegram.

Według oświadczenia IS niepopartego żadnymi dowodami jego "żołnierze" zdołali umieścić na cmentarzu ładunek wybuchowy własnej produkcji, który eksplodował, gdy w odbywających się tam uroczystościach uczestniczyła grupa "konsulów państw prowadzących krucjatę". Islamiści określają w ten sposób kraje walczące z IS i innymi islamskimi ekstremistami.

Wybuch nastąpił podczas uroczystości z okazji zakończenia pierwszej wojny światowej.

"Coroczna ceremonia upamiętniająca zakończenie I wojny światowej na niemuzułmańskim cmentarzu w Dżuddzie, z udziałem kilku konsulów generalnych z innych krajów, w tym konsula francuskiego, była celem ataku z użyciem ładunku wybuchowego, co spowodowało kilka obrażeń" - poinformował w środę francuski MSZ, nie podając dokładnie, ile osób zostało rannych.

To drugi akt terrorystyczny w Dżuddżie w ostatnich dwóch tygodniach. 29 października obywatel Arabii Saudyjskiej zaatakował nożem i ranił strażnika francuskiego konsulatu w tym mieście, położonym kilkadziesiąt kilometrów od Mekki. Napastnik został aresztowany.

Wcześniej tego samego dnia we francuskiej Nicei nożownik ściął głowę kobiecie i zabił dwoje innych ludzi. Napastnik krzyczał "Allahu Akbar!", mer miasta określił atak jako akt islamskiego terroryzmu.

Prezydent Francji Emmanuel Macron mówił wówczas, że "Francja jest celem ataków", ale nie ugnie się "przed islamistycznym terroryzmem". "Jeśli jesteśmy atakowani, to ze względu na nasze wartości (...) i nasze pragnienie, by nie ugiąć się przed terrorem" - podkreślał Macron.