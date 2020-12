Państwo ma ważną rolę do odegrania w kreowaniu czempionów. Tak to robią w Korei

W ciągu jednego pokolenia Samsung, regionalny potentat kojarzony z produktami z dolnej półki, wszedł do pierwszej światowej ligi. Jego oszałamiający sukces był możliwy dzięki trafnym decyzjom biznesowym, ale jego podwaliny stworzył państwowy system edukacyjny. Oto, jak to się robią w Korei Poludniowej.

Polityka kadrowa, czyli początek długiej drogi

W 2019 roku Samsung otrzymał nagrody za zaangażowanie firmy w zrównoważony recykling, wykorzystywanie odpadów, upcycling, czyli tworzenie z odpadów produktów o wyższej wartości dodanej i dobre praktyki zarządzania odpadami przyznane w ramach Sustainable Materials Management (SMM) Electronics Challenge przez Agencję Ochrony Środowiska USA (The US Environmental Protection Agency).W styczniu 2020 roku firma została nagrodzona Innovation Award za nowości w dziedzinie zrównoważonego wykorzystywania zasobów. Nagrodę przyznano na Consumer Electronics Show (CES), największych targach elektroniki użytkowej i nowych technologii w Las Vegas.Do tych nagród, które sprawiają, że firma coraz bardziej kojarzona jest z nowoczesnością i odpowiedzialnym rozwojem, dochodzą również bardzo dobre wyniki finansowe. Zyski netto w trzecim kwartale bieżącego roku wzrosły o prawie połowę wobec tego samego okresu ubiegłego roku i wyniosły 8,64 mld dol.W grudniu koreański Samsung Electronics ogłosił nową strategię personalną w swoich oddziałach, którą można odczytać jako jaskółkę nieśmiałych zmian w kulturze firmy zdominowanej przez pochodzących z Korei mężczyzn. Na stanowiska wykonawcze mianowano 214 osób, co stanowi największą liczbę awansów od 2017 roku.Na ponad dwie setki awansów przypadło zaledwie osiem kobiet i dwóch nie-Koreańczyków, czyli odpowiednio niecałe cztery i niecały jeden procent promocji.Najwyższą rangę z cudzoziemców osiągnął Joseph Stinziano, szef działu elektroniki konsumenckiej, który został wiceprezydentem Samsung Electronics America. Drugim jest 38-letni Pranav Mistry, hinduski naukowiec, dotychczas zarządzający eksperymentalną grupą badawczą w Samsung Technology and Advanced Research Labs., który został mianowany na stanowisko wiceprezydenta tej jednostki. Był on szefem zespołu wprowadzającego na rynek NOEN, robota humanoidalnego, który zrobił furorę na tegorocznych Targach Elektroniki Użytkowej w Las Vegas w Nevadzie.Jako firma globalna Samsung oceniany jest obecnie wedle innych standardów. Stąd nacisk zarządu na politykę innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i inkluzywności w doborze kadr kierowniczych. Jeśli na pierwszych dwóch polach firma osiągnęła zdecydowane sukcesy, to jeśli chodzi o zapewnienie różnorodności, jest zapewne dopiero na początku drogi.