Papież apeluje do księży, by odwiedzali chorych w dniach epidemii

Papież Franciszek zaapelował we wtorek do księży, by odwiedzali chorych i towarzyszyli pracownikom służby zdrowia, którzy niosą im pomoc w dniach epidemii koronawirusa. Poprosił o to podczas mszy, jaką odprawił w Domu Świętej Marty w Watykanie, gdzie mieszka.

"Módlmy się za chorych, za pracowników służby zdrowia, za tyle osób, które cierpią z powodu tej epidemii" - powiedział Franciszek.

"Módlmy się do Pana także za naszych księży, aby mieli odwagę wyjść i iść do chorych, niosąc siłę Słowa Bożego i Eucharystii oraz towarzyszyć personelowi medycznemu i wolontariuszom w ich pracy" - dodał papież.

Poranne tradycyjne msze w kaplicy Domu Świętej Marty Franciszek odprawia bez udziału grup wiernych, co jest rezultatem specjalnych kroków prewencji wprowadzonych również w Watykanie z powodu epidemii. Msze te są transmitowane przez watykańskie media.

Papież zmienił w tych dniach całkowicie formułę swojej działalności i nie spotyka się z tłumami wiernych. W niedzielę odmówił modlitwę Anioł Pański z biblioteki w Pałacu Apostolskim, a nie w jego oknie. Taki sam przebieg, bez bezpośredniego spotkania z pielgrzymami, będzie miała środowa audiencja generalna.

W całych Włoszech, gdzie obowiązują radykalne ograniczenia w ramach walki z koronawirusem, nie są odprawiane msze w kościołach.