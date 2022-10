Papież: apeluję do prezydenta Rosji o zatrzymanie spirali przemocy i śmierci na Ukrainie

Papież Franciszek zaapelował do prezydenta Rosji o zatrzymanie "spirali przemocy i śmierci" na Ukrainie. To pierwszy tak bezpośredni apel od początku rosyjskiej agresji. Wezwał także prezydenta Ukrainy do "otwartości na poważne propozycje pokojowe".

Papież wyjaśnił, że w związku z przebiegiem wojny na Ukrainie postanowił poświęcić jej całe rozważania przed modlitwą Anioł Pański.

"Co się jeszcze musi wydarzyć, ile krwi musi się jeszcze przelać, abyśmy zrozumieli, że wojna nie jest nigdy rozwiązaniem, ale zniszczeniem?" - pytał Franciszek.