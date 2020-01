Papież apeluje do uczestników forum w Davos o solidarność z potrzebującymi

Papież Franciszek w przesłaniu do uczestników 50. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zaapelował o solidarność z potrzebującymi i tymi, których egzystencja jest zagrożona. Dodał, że w centrum polityki musi być człowiek, a nie dążenie do władzy czy zysku.

W tekście opublikowanym we wtorek przez Watykan papież podziękował za zaproszenie do Davos i poinformował, że Stolicę Apostolską będzie tam reprezentował prefekt dykasterii ds. integralnego rozwoju człowieka kardynał Peter Turkson.

Franciszek podkreślił, że hasło obrad "Partnerzy na rzecz zrównoważonego i spójnego świata" wskazuje na potrzebę większego zaangażowania na wszystkich szczeblach w celu bardziej skutecznego rozwiązania problemów stojących przed ludzkością.

"W ciągu minionych pięciu dekad byliśmy świadkami geopolitycznych transformacji i znaczących zmian, od gospodarki i rynków pracy po technologię cyfrową i środowisko. Wiele z nich przysłużyło się ludzkości, podczas gdy inne miały niekorzystny wpływ i stworzyły znaczące luki rozwojowe" - napisał papież.

Zaznaczył: "Nie można nigdy zapominać, że wszyscy jesteśmy członkami tej samej rodziny ludzkiej". Z tego, jak dodał, wynika obowiązek wzajemnej troski o siebie, a także "umieszczanie człowieka, a nie dążenia do władzy czy zysku, w centrum polityki publicznej".

Franciszek wyraził przekonanie, że konieczne jest wyjście poza krótkoterminowe spojrzenie i nadanie poszukiwaniom rozwiązań problemów oraz inicjatywom wymiaru etycznego.

Jak ocenił, "zbyt często materialistyczne czy utylitarystyczne wizje, czasem ukryte, czasem wysławiane, prowadzą do praktyk i struktur motywowanych szeroko albo nawet wyłącznie przez interes własny". Objawia się to według papieża brakiem solidarności i miłości, co z kolei obraca się w niesprawiedliwość.

Następnie Franciszek zwrócił uwagę na konieczność "integralnej ekologii", która uwzględnia wszystkie aspekty troski o środowisko i rozwój człowieka.

Takie podejście wymaga "humanizmu odwołującego się do różnych dziedzin wiedzy, w tym do ekonomii, by wypracować wizję bardziej wszechstronną i integrującą" - dodał, przywołując swoje słowa z ekologiczno-społecznej encykliki "Laudato si'".

Papież wyraził nadzieję, że uczestnicy forum w Davos będą pamiętali o "wzniosłej moralnej odpowiedzialności, jaką ma każdy, by dążyć do integralnego rozwoju wszystkich naszych braci i sióstr, także przyszłych pokoleń".

"Niech wasze dyskusje prowadzą do wzrostu solidarności, zwłaszcza z potrzebującymi, którzy doświadczają społecznej i ekonomicznej niesprawiedliwości i których egzystencja jest nawet zagrożona" - wezwał Franciszek.

Z Rzymu Sylwia Wysocka