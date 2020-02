Papież apeluje do wspólnoty międzynarodowej o dialog w sprawie Syrii

Papież Franciszek wezwał wspólnotę międzynarodową, by wykorzystała dyplomatyczne narzędzia dialogu dla rozwiązania konfliktu zbrojnego w Syrii, przy poszanowaniu prawa humanitarnego. Wyraził w niedzielę zaniepokojenie eskalacją działań militarnych w tym kraju.

Zwracając się do wiernych w czasie spotkania na modlitwie Anioł Pański papież powiedział: "Nadal napływają bolesne informacje z północno - zachodniej Syrii, zwłaszcza na temat sytuacji wielu kobiet i dzieci, ludzi zmuszonych do ucieczki z powodu eskalacji działań zbrojnych".

W ten sposób nawiązał do trwającej ofensywy syryjskich sił rządowych przeciwko rebeliantom w prowincji Idlib. Według ONZ w ostatnich tygodniach z rejonu walk uciekło około 350 tysięcy cywilów.

"Ponawiam mój żarliwy apel do wspólnoty międzynarodowej i do wszystkich zaangażowanych stron, aby wykorzystały narzędzia dyplomatyczne - dialogu i negocjacji przy poszanowaniu międzynarodowego prawa humanitarnego, by stać na straży życia i losów cywilów" - wezwał Franciszek. "Módlmy się za tę umiłowaną i umęczoną Syrię" - poprosił wiernych.

Mówił też o sobotnim wspomnieniu liturgicznym świętej Józefiny Bakhity - niewolnicy pochodzącej z Sudanu, która została zakonnicą. Uroczystość ta obchodzona jest w Kościele jako światowy dzień modlitwy i refleksji przeciwko handlowi ludźmi. Papież podkreślił, że po to, by "wyleczyć tę plagę wyzysku najsłabszych", konieczne jest zaangażowanie wszystkich; instytucji, stowarzyszeń, organizacji edukacyjnych. Franciszek przytoczył najnowsze wyniki badań tego zjawiska, wskazujące na to, że - jak zaznaczył - "organizacje przestępcze posługują się coraz nowocześniejszymi środkami komunikacji, by zwabić ofiary przy pomocy oszustwa".

"Dlatego konieczne jest z jednej strony nauczanie zdrowego korzystania ze środków technologicznych, a z drugiej - nadzorowanie i wzywanie do odpowiedzialności dostawców tych usług" - oświadczył Franciszek.

W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański podkreślił, że chrześcijanin nie może zamykać oczu w obliczu "przemocy, niesprawiedliwości i ucisku".

"Również Kościół nie może zamykać się sam w sobie, nie może porzucić swojej misji ewangelizacji i służby" - dodał papież.

Przypomniał też, że chrześcijanin nie szuka "aplauzu", ale stara się, aby jego obecność była "pokorna i konstruktywna". "Taka postawa jest bardzo potrzebna" - powiedział.

Z Rzymu Sylwia Wysocka