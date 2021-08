Papież apeluje o pokój i dialog w Afganistanie

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę o pokój i wejście na drogę dialogu w Afganistanie oraz o zaprzestanie walk. Apel wystosował podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie.

Zwracając się do setek osób przybyłych w południe na plac Świętego Piotra papież nawiązał do walk w Afganistanie w dniu, w którym ofensywa talibów dotarła do stolicy kraju, Kabulu.

Franciszek powiedział: "Przyłączam się do jednomyślnego zaniepokojenia sytuacją w Afganistanie. Proszę Was, byście razem ze mną modlili się do Boga pokoju, aby zamilkł szczęk oręża i by można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu".

"Tylko w ten sposób umęczona ludność tego kraju, mężczyźni, kobiety, starsi ludzie i dzieci będą mogli wrócić do swoich domów, żyć w pokoju i bezpieczeństwie przy pełnym wzajemnym szacunku" - oświadczył papież.