Papież apeluje o pomoc dla Somalii i krajów regionu pogrążonych w kryzysie z powodu suszy

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę o pomoc dla Somalii i sąsiednich krajów, pogrążonych w ciężkim kryzysie humanitarnym z powodu suszy. Podkreślił, że ludność tej części Afryki znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Zwracając się do wiernych podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w Watykanie papież powiedział: "Pragnę zwrócić uwagę na poważny kryzys humanitarny, który dotyka Somalię i niektóre obszary krajów sąsiednich. Ludność tego regionu, żyjąca już w bardzo niepewnych warunkach, znajduje się teraz w śmiertelnym niebezpieczeństwie z powodu suszy".

"Wyrażam pragnienie, aby międzynarodowa solidarność mogła skutecznie odpowiedzieć na ten kryzys. Niestety wojna odwraca uwagę oraz zasoby, ale to właśnie te cele wymagają największego zaangażowania: walka z głodem, zdrowie, edukacja" - oświadczył Franciszek.

W rozważaniach przed południową modlitwą mówił zaś, że "Ewangelia jest jak ogień", gdyż niesie przesłanie, które "wypala dawną stabilizację życia, rzuca wyzwanie, by wyjść z indywidualizmu, przezwyciężyć egoizm i przejść z niewoli grzechu i śmierci do nowego życia Jezusa Zmartwychwstałego".

Ewangelia "nie daje fałszywego osobistego pokoju wewnętrznego, ale rozpala niepokój, który pobudza nas do wyruszenia w drogę, do otwarcia się na Boga i na braci"; "gdy ogrzewa nas Bożą miłością, chce spalić nasz egoizm, rozświetlić ciemne strony życia, które wszyscy mamy, pochłonąć fałszywe bożki, jakie nas zniewalają" - wyjaśnił papież.

Zaznaczył, że "wiara nie jest kołysanką, która usypia, ale ogniem pobudzającym do działania". Zachęcił wiernych do refleksji, czy mają zamiłowanie do Ewangelii i czy często ją czytają.

Następnie Franciszek dodał: "Możemy też zapytać jako Kościół: czy w naszych wspólnotach płonie ogień Ducha, umiłowanie modlitwy i miłosierdzia, radość wiary, czy też wleczemy się zmęczeni i przyzwyczajeni z przygasłą miną i narzekaniem na ustach?".

Z Watykanu Sylwia Wysocka