Papież apeluje o przerwanie walk na Bliskim Wschodzie: "basta, basta, basta" (aktualizacja)

"Basta, basta, basta" (dość, dość, dość) - mówił w niedzielę papież Franciszek apelując o przerwanie walk w wojnie Izraela z Hamasem. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie apelował o pomoc rannym i ludności w Strefie Gazy oraz uwolnienie zakładników porwanych w Izraelu.

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na południową modlitwę papież powiedział: "Myśl kierowana jest codziennie w związku z bardzo ciężką sytuacją w Izraelu i Palestynie. Jestem blisko wszystkich, którzy cierpią: Palestyńczyków, Izraelczyków. Obejmuję ich w tym mrocznym momencie. I modlę się dużo za nich".

"Niech zamilknie broń. Nie przyniesie nigdy pokoju. Niech konflikt nie rozszerzy się. Dość, dość, bracia, dość. Niech w Strefie Gazy udzielona zostanie natychmiast pomoc rannym, niech chroni się cywilów, niech wpuści się znacznie więcej pomocy humanitarnej dla tej wycieńczonej ludności. Niech uwolnieni zostaną zakładnicy, wśród których jest wielu starców i dzieci" - zaapelował Franciszek.

Dodał: "Każda istota ludzka, czy to chrześcijanin, Żyd czy muzułmanin, z każdego narodu i religii, każda istota ludzka jest święta i cenna w oczach Boga, ma prawo żyć w pokoju. Nie traćmy nadziei. Módlmy się, działajmy niestrudzenie, aby poczucie człowieczeństwa przeważyło nad twardością serc".

Papież zwrócił się także do obecnych na placu Świętego Piotra Ukraińców z flagami. Przybyli oni do Watykanu w związku z 400. rocznicą męczeńskiej śmierci świętego Jozafata Kuncewicza, który zginął w Witebsku 12 listopada 1623 roku. W przeddzień rocznicy arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk przewodniczył nabożeństwu w bazylice watykańskiej.

"Modlę się z wami o pokój w tym umęczonym kraju. Bracia i siostry, nie zapominajmy o umęczonej Ukrainie, nie zapominajmy o niej" - mówił Franciszek.

Apelował o pokój w Sudanie przypominając, że od kilku miesięcy trwa tam wojna domowa.

Zachęcił także do "ekologicznego nawrócenia" i w tym kontekście wezwał do modlitwy w intencji konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju. Jako pierwszy papież w historii weźmie udział w tym wydarzeniu w dniach od 1 do 3 grudnia.

Papież pozdrowił między innymi obecnych na placu księży z archidiecezji szczecińsko- kamieńskiej.

Sylwia Wysocka