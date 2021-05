Papież apeluje o zawieszenie patentów na szczepionki

Papież Franciszek zaapelował w sobotę o zawieszenie patentów na szczepionki przeciwko Covid-19. Ochronę praw intelektulanych do tych preparatów nazwał "wirusem indywidualizmu".

W rozpowszechnionym w Watykanie przesłaniu do uczestników koncertu Vax Live w USA, na cześć osób walczących z pandemią, papież powiedział, że trzeba "porzucić indywidualizm i krzewić dobro wspólne".

Franciszek wystosował apel o "ducha sprawiedliwości, który zmobilizuje do tego, by zapewnić powszechny dostęp do szczepionek i czasowe zawieszenie praw własności intelektualnej".

Potrzebny jego zdaniem jest inny model gospodarczy; "bardziej inkluzywny, sprawiedliwy, zrównoważony".

"Pandemia pogrążyła nas wszystkich w kryzysie, ale nie zapominajmy, że nie wyjdzie się z niego takim samym; wyjdziemy lepsi albo gorsi"- oświadczył Franciszek.

Wskazał na konieczność "wyleczenia począwszy od korzeni", które usunie przyczynę choroby, a nie tylko jej objawy.

"W tych chorych korzeniach znajdujemy wirusa indywidualizmu, który nie czyni nas ani bardziej wolnymi, ani równiejszymi, ani więcej braćmi, lecz sprawia, że stajemy się obojętni na cierpienia innych"- ostrzegł.

"Odmianą tego wirusa jest zamknięty nacjonalizm, który uniemożliwia na przykład umiędzynarodowienie szczepionek. Inną odmianą jest to, że przedkładamy prawa rynku czy własności intelektualnej ponad prawa miłości i zdrowia ludzkości"- powiedział papież.

Wyznał również młodzieży: "Otrzymujecie serdeczne pozdrowienie od starca, który nie tańczy i nie śpiewa z wami, ale który wierzy razem z wami w to, że niesprawiedliwość i zło nie są niepokonane".

"Koronawirus przyniósł śmierć i cierpienie, które dotykają wszystkich, przede wszystkich najsłabszych. Proszę was, nie zapominajcie o nich"- wezwał.

