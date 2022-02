Papież apeluje o zwalczanie plag ludzkości: okaleczania kobiet i handlu ludźmi

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę o zwalczanie plag ludzkości. Tak w przemówieniu do wiernych nazwał praktykę okaleczania żeńskich narządów płciowych kobiet i handel ludźmi.

Podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański papież nawiązał do obchodzonego w niedzielę Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji wobec okaleczania żeńskich narządów płciowych. Mówił, że co roku poddaje się tej praktyce na świecie 3 miliony dziewcząt i kobiet. To "upokarza ich godność" - podkreślił.

Franciszek przypomniał, że we wtorek przypada międzynarodowy dzień modlitwy i refleksji na temat handlu ludźmi. Nazwał ten proceder "głęboką raną" i wskazał zarazem, że jego ofiarami są zniewolone kobiety na ulicach miast.

Do wszystkich odpowiedzialnych na świecie zaapelował, by położyć kres tym plagom.

Papież mówił także o obchodzonym we Włoszech Dniu Życia i podkreślił, że trzeba chronić życie najsłabszych: chorych oraz dzieci, których "zabrania się urodzić".

Wyraził następnie uznanie dla narodu Maroka, który zmobilizował się, by ratować małego chłopca Rayana. Dziecko wpadło do głębokiej studni i zmarło tuż po tym, gdy zostało wydobyte po kilku dniach akcji ratunkowej.

W rozważaniach poprzedzających modlitwę papież nawiązał do fragmentu Ewangelii według Świętego Łukasza o Jezusie, który wszedł do łodzi Szymona i powiedział: "Wypłyńcie na głębię i zarzućcie sieci na połów".

"Każdego dnia łódź naszego życia opuszcza brzeg, by wypłynąć na morze codziennej aktywności; codziennie staramy się zarzucać sieci, pielęgnować marzenia, realizować projekty, żyć miłością w naszych relacjach" - mówił Franciszek.

Jak dodał, często przeżywa się rozczarowanie nie widząc rezultatów. "Ileż razy pozostajemy z poczuciem porażki, a w sercu rodzi się rozczarowanie" - zauważył.

Papież wyjaśnił: "Oto, co kocha robić Jezus: wejść do łodzi naszego życia, kiedy nie mamy nic do zaoferowania; wejść do naszej pustki i wypełnić ją swoją obecnością, wykorzystać nasze ubóstwo, by głosić swoje bogactwo, nasze niedostatki, by głosić swoje miłosierdzie".

Franciszek wskazał: "Bóg nie chce statku wycieczkowego. Jemu wystarczy uboga, rozklekotana łódź, obyśmy go tylko przyjęli".

"Ale czy pozwalamy mu wejść do łodzi naszego życia?" - pytał wiernych.